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Британия распродает бронемашины Iveco LMV

08.05.2018 Военное обозрение 505 0
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Минобороны Британии выставило на продажу весь парк (395 единиц) легких бронированных машин Panther FCLV (Future Command and Liaison Vehicle), сообщает bmpd со ссылкой на Jane's Defence Weekly.

Минобороны Великобритании

Британская армия получила 401 бронированную машину Panther FCLV с 2005 по 2009 годы, став фактически первым заказчиком Iveco LMV наряду с итальянской армией.

"Машины поставлялись готовыми с предприятия Iveco в Больцано (Италия), но дооборудовались до британских требований на предприятии ВАЕ Systems в Ньюкасл-апон-Тайне. С 2009 года 64 машины Group 2 были дополнительно модифицированы в вариант Theatre Entry Standard (TES) для использования в Афганистане, в том числе с усилением защиты и приборов наблюдения", – говорится в материале.

К сегодняшнему дню осталась 395 единиц, все они выставлены на продажу.

Сообщается, что снятие машин Panther FCLV с вооружения "связано с дальнейшими финансовыми и оргштатными сокращениями британских вооруженных сил". В разведывательных подразделениях британской армии данные машины будут частично заменены 79 модифицированными бронированными машинами Husky UV (Navistar MXT-MV), на которые будет переставлен разведывательный комплекс STA.

Кроме того, согласно информации, Британия также выставила на продажу "10 двухзвенных гусеничных бронетранспортеров BvS 10 Viking, 85 двухзвенных гусеничных бронетранспортеров Bronco, 4 бронированные инженерные машины Terrier, и значительное количество старых гусеничных бронетранспортеров FV432 и гусеничных легких бронированных машин семейства CRV(T) (Scorpion)".
07.05.2018
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принадлежат Военное обозрение
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Страны
Афганистан
Великобритания
Италия
Компании
BAE Systems
Iveco

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