Турция провела испытания 120-мм танковых боеприпасов национальной разработки
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Логотип оружейного концерна Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu - MKEK.
Источник: http://www.telerehber.com/
ЦАМТО, 7 мая. Согласно заявлению министра обороны Турции Нуреттина Джаникли, турецкая государственная компания MKEK (Machines and Chemical Industries Board) успешно завершила испытания 120-мм фугасных трассирующих танковых боеприпасов.
Как сообщает Jane's Defence Weekly со ссылкой на министра, серийное производство боеприпасов начнется во второй половине 2018 года.
Новые боеприпасы позволят эффективно поражать цели, находящиеся как на открытой местности, так и укрытые за препятствиями. Всего для Сухопутных войск планируется произвести 3000 боеприпасов HE-T (high-explosive tracer).
Как заявлено, причиной разработки национального боеприпаса стали проблемы с поиском иностранных поставщиков и новые требования, разработанные с учетом опыта операций "Щит Евфрата" и "Оливковая ветвь" в Сирии.
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07.05.2018
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