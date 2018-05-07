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В медицинские и пожарные части ЗВО поступили новейшие образцы автомобильной техники

08.05.2018 ЦАМТО 452 0
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АЦ-3,0-40 (43502)
Пожарный автомобиль АЦ-3,0-40 (43502) с системой HIROMAX.
Источник: http://www.nefaz.ru/

ЦАМТО, 7 мая. В соединения и воинские части Западного военного округа продолжает поступать новая автомобильная техника.

Это специализированные автомобили различного назначения – всего более 50 модификаций "Уралов", "КамАЗов", "УАЗ-Патриот" и др.

Комплектация ряда автомобилей расширена за счет установки средств локальной защиты, лебедок и коробок отбора мощности, предназначенных для подключения спецоборудования и агрегатов различного назначения.

Так, пожарные автоцистерны АЦ 6-40 размещены на базе полноприводного "Урала-5557", отличающегося колесной формулой 6x6, широкими шинами с низким профилем, с регулируемой подкачкой.

Такая пожарная автоцистерна имеет пяти-шеститонную емкость для воды, бак для пены на 0,5 тонны, пожарный насос последней модификации.

Санитарный автомобиль на базе "КамАЗ-43501" также имеет новое шасси с колесной базой 6x6, оснащенное интегрированной бортовой информационно-управляющей системой (БИУС), которая регулирует работу двигателя, тормозов и механической коробки передач.

Электронная начинка автомобилей обеспечивает автоматизацию всех процессов, а также выполняет функции своеобразного черного ящика, в котором хранится и отображается информация о неисправностях агрегатов, электронных систем и электропроводки.

От своих предшественников новые образцы автомобильной техники отличаются мощностью двигателя, большей грузоподъемностью, повышенной комфортабельностью.

Все это позволяет увеличить тоннаж перевозимых грузов при сокращении времени выполнения задач. Увеличение грузоподъемности увеличилось благодаря применению композитных материалов повышенной прочности, из которых изготовлены внешние детали кабины.

Обновление парка машин более мощными и комфортными образцами нового автомобильного вооружения существенно влияет на качество и сроки выполнения военнослужащими задач по предназначению, сообщает пресс-служба Западного военного округа.
07.05.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
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КАМАЗ
Минoбороны РФ
УАЗ-Патриот
Проекты
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