Путин объявил благодарность производителю комплектующих для С-400 и "Ярс"
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Подвижный грунтовый ракетный комплекс (ПГРК) Ярс во время репетиции Парада Победы. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин объявил благодарность предприятию "Обуховский завод", которое производит командные пункты для ракет "Ярс" и "Воевода", а также комплектующие для систем ПВО С-400 и С-300, следует из распоряжения, опубликованного на портале правовой информации.
"За большой вклад в разработку и создание новой специальной техники, высокие показатели в производственной деятельности объявить благодарность президента Российской Федерации коллективу акционерного общества "ГОЗ Обуховский завод", город Санкт-Петербург", - говорится в документе.
По данным из открытых источников, предприятие производит командные пункты для комплексов РС-24 ("Ярс"), Р-36М2 ("Воевода"), а также антенные комплексы для С-400 и С-300.
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07.05.2018
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