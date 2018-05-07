Безопасность и обороноспособность России надежно обеспечены, заявил Путин



Трансляция церемонии инаугурации избранного президента России Владимира Путина в пресс-центре в Большом Кремлевском дворце.

Источник: © РИА Новости / Максим Блинов Трансляция церемонии инаугурации избранного президента России Владимира Путина в пресс-центре в Большом Кремлевском дворце.Источник: © РИА Новости / Максим Блинов

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Вступивший в должность президента РФ Владимир Путин заявил, что безопасность и обороноспособность страны надежно обеспечены.

"Россия - сильный, активный, влиятельный участник международной жизни. Безопасность и обороноспособность страны надежно обеспечены. Будем и впредь уделять этим вопросам необходимое постоянное внимание", - заявил Путин на церемонии инаугурации в понедельник.