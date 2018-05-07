СМИ: NASA столкнулось с новыми техническими проблемами при сборке телескопа James Webb



Телескоп James Webb.

Источник: © NASA/Desiree Stover Телескоп James Webb.Источник: © NASA/Desiree Stover

По данным SpaceNews, руководитель проекта создания телескопа рассказал, что во время перемещения из одного цеха в другой солнцезащитного экрана James Webb из него выпало несколько "болтов и шайб"

ВАШИНГТОН, 7 мая. /Корр. ТАСС Александр Пахомов/. Американское космическое ведомство - NASA столкнулось с новыми техническими проблемами, возникшими при сборке и испытаниях основных компонентов телескопа James Webb. Об этом сообщил в воскресенье на своем сайте еженедельник SpaceNews.

По его данным, руководитель проекта создания James Webb в штаб-квартире NASA Грег Робинсон на встрече с членами Совета по космическим исследованиям Национальной академии наук США 3 мая рассказал о том, что во время перемещения в конце апреля из одного цеха в другой уникального солнцезащитного экрана телескопа из него выпало несколько "болтов и шайб".

Произошло это на предприятии аэрокосмической корпорации Northrop Grumman в Редондо-Бич (штат Калифорния), где и производится сейчас окончательная сборка телескопа. Болты и шайбы были обнаружены техниками на полу помещения после доставки огромного экрана из акустической камеры в цех для подготовки к вибрационным испытаниям. "Мы пытаемся сейчас оценить, какие нам необходимо будет предпринять в этой связи шаги, - заметил Робинсон. - Это, конечно, не ужасное известие, но и ничего хорошего тоже нет".

Как считает руководитель проекта, случившееся служит еще одним доказательством важности проведения всесторонних испытаний компонентов телескопа. "Мы проводим испытания, находим недостатки, исправляем их и отправляем в космос хороший аппарат", - указал он.

Ранее при проверке работы солнцезащитного экрана размером с теннисный корт - это пять слоев полиамидной пленки, каждая толщиной с человеческий волос, - обнаружились разрывы в этих пленках длиной до 10 см. А ведь он призван защищать основную аппаратуру телескопа от перегрева под воздействием солнечных лучей.

Отсрочка за отсрочкой

Телескоп, названный в честь Джеймса Уэбба, руководителя программы "Аполлон", позволившей человеку в 1960-х - 1970-х годах побывать на Луне, должен заменить на орбите ныне действующую обсерваторию Hubble. Первоначально предполагалось, что это произойдет в 2013 году, но конструкторские работы сильно отстали от графика. Лишь в ноябре 2016 года завершилась сборка основных сегментов James Webb, и было объявлено, что специалисты NASA теперь приступают к их наземным испытаниям с тем, чтобы вывести на орбиту в октябре 2018 года. В конце сентября прошлого года запуск был отсрочен на март-июнь 2019 года.

А 27 марта с.г. NASA в очередной раз перенесло старт миссии - теперь на май 2020 года. "Работа над всеми основными компонентами телескопа завершена, но некоторые проявившиеся во время их испытаний проблемы вынуждают нас пересмотреть сроки запуска", - указал тогда исполняющий обязанности директора ведомства Роберт Лайтфут. Как пояснил, в свою очередь, помощник директора NASA, ответственный за научные миссии, Томас Зурбукен, создатели телескопа "недооценили технологическую сложность" данного проекта.

"У нас есть только один шанс сделать все правильно до того, как аппарат будет выведен в космос", - добавил Зурбукен. Производить ремонтные работы на орбите, как это делалось в случае с Hubble, будет невозможно потому, что в распоряжении NASA уже нет шаттлов, заметил он. К тому же, если Hubble кружит на орбите высотой 565 км, то James Webb предполагается вывести далеко за Луну в точку Лагранжа, находящуюся на расстоянии примерно 1,6 млн км от поверхности Земли.

Лайтфут счел необходимым обратить внимание на то, что дополнительные испытания и перенос запуска могут привести к росту стоимости проекта. Конгресс США в 2001 году установил планку расходов на создание телескопа без учета средств, необходимых непосредственно для запуска, в размере $8 млрд. NASA уже вложило в реализацию проекта $7,3 млрд. "Превышение предела расходов потребует от Конгресса принятия решения о дополнительном финансировании", - сказал он.

Будет искать экзопланеты

На телескопе James Webb установлено зеркало диаметром 6,5 м. Зеркальная решетка телескопа состоит из 18 секций, каждая из которых имеет форму равностороннего шестиугольника и весит около 40 кг. Для их производства был выбран бериллий - материал, устойчивый к сверхнизким температурам. Главному модулю обсерватории, где размещены оптические приборы и инфракрасные датчики, предстоит функционировать в открытом космосе при температуре примерно минус 233 градуса Цельсия.

Ракету-носитель Ariane 5 пообещали предоставить европейцы, равно как и свой космодром Куру во Французской Гвиане.

После вывода в космос вся бортовая аппаратура телескопа будет проверена в течение 6 месяцев, и James Webb приступит к изучению древнейших во Вселенной звезд и галактик, сформировавшихся после Большого взрыва, а также займется поиском потенциально пригодных для жизни планет. Основываясь на информации, полученной с помощью Hubble и других телескопов, эксперты NASA высказывают предположение, что только в галактике Млечный путь, в которой расположена наша Солнечная система, имеется по меньшей мере 11 млрд планет, сравнимых по размеру с Землей. С 1995 года было подтверждено существование 3,5 тыс. экзопланет, на которых потенциально возможна жизнь, и насчитывается еще около 4 тыс. "кандидатов".

Срок эксплуатации телескопа рассчитан на 10 лет.