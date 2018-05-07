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Словакия ведет переговоры с Россией по вопросу продления срока эксплуатации истребителей МиГ-29 на 5 лет

08.05.2018 ЦАМТО 636 0
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МиГ-29
Самолет МиГ-29 ВВС Словакии.
Источник: http://www.telenir.net/

ЦАМТО, 7 мая. Спикер парламента Словакии Андрей Данко подтвердил TV Markiza факт ведущихся переговоров с Россией относительно продлении срока эксплуатации имеющихся истребителей МиГ-29.

Отвечая на вопросы журналистов, парламентарий добавил, что у него нет конкретных данных по статусу переговоров, поскольку данным вопросом занимается Министерство обороны Словакии.

Ранее сообщалось, что текущий договор на ТОиР словацких МиГ-29 действует до 2019 года и ежегодно обходится бюджету в 50 млн. евро. Словакия ведет переговоры с Россией относительно продления контракта на 5 лет при его стоимости около 250 млн. евро.

Как сообщал ЦАМТО, в феврале 2018 года Министерство обороны Словакии подтвердило, что ведет переговоры о возможности покупки либо американских истребителей F-16, либо шведских боевых самолетов "Грипен" в рамках проекта замены устаревших российских МиГ-29. По заявлению министерства, оно представит анализ данных вариантов на рассмотрение правительства страны до 29 июня 2018 года.

В настоящее время являющая членом НАТО Словакия осуществляет техническое обслуживание 12 состоящих на вооружении МиГ-29 в рамках контракта с РСК "МиГ", срок действия которого истекает осенью 2019 года. Данный контракт должен быть продлен, поскольку даже если правительство до конца года одобрит покупку новых самолетов, для их поставки потребуется не менее 18-24 месяцев.
07.05.2018
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принадлежат ЦАМТО
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Страны
Россия
Словакия
США
Швеция
Продукция
F-16
Gripen NG
МиГ-29
Компании
МиГ РСК
Проекты
NATO

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