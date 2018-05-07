Появилось видео испытаний боевого робота-танка "Уран–9"



Российский робот-танк «Уран-9».

Источник: ОАО "766 УПТК" Российский робот-танк «Уран-9».Источник: ОАО "766 УПТК"

ЦАМТО, 7 мая. В Сети 6 мая появились кадры испытаний боевых многофункциональных комплексов "Уран-9". Видео опубликовано на YouTube-канале телеканала "Звезда", сообщает "РИА Новости".

В ролике показана работа беспилотной машины в различных погодных и географических условиях. Техника выполняет множество боевых задач: преодолевает препятствия, стреляет по заданным целям, защищает военные объекты.

"Уран-9" – многофункциональный комплекс разведки и огневой поддержки подразделений на поле боя. 12-тонный радиоуправляемый комплекс оснащен пулеметом ПКТМ, автоматической 30-мм пушкой 2A72 и огнеметами "Шмель-М".

Кроме ударной версии, ОАО "766 УПТК" создало на аналогичной базе робота-сапера "Уран-6" и робота-пожарного "Уран-14". Боевую технику этого семейства задействовали в антитеррористической операции в Сирии, в том числе при разминировании Пальмиры, напоминает агентство.