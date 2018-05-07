Испытания БЛА "Иноходец" завершатся осенью этого года
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Многоцелевой военный беспилотный летательный аппарат "Иноходец".
Источник: http://super-orujie.ru/
ЦАМТО, 7 мая. Российские предприятия по заказу Минобороны создают БЛА с полезной нагрузкой 450 кг, его испытания завершатся в сентябре-октябре 2018 года. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил замминистра обороны РФ Юрий Борисов.
"Мы заканчиваем испытания, в этом году будем присваивать литеры "О" новой разработке – "Иноходцу". Это уже очень серьезный класс беспилотника для решения оперативных задач, у него полезная нагрузка 450 кг, он 30 часов может находиться в воздухе. Я думаю, что это вопрос сентября-октября месяца", – сказал Ю.Борисов в интервью телеканалу "Звезда".
Присвоение литеры "О" – этап разработки изделия, когда по результатам испытаний в конструкторскую документацию вносятся необходимые изменения, отмечает агентство.
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07.05.2018
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