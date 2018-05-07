Малый ракетный корабль проекта "Каракурт" спущен на воду на судостроительном заводе "Пелла"



Cпущенный на воду на АО "Ленинградский судостроительный завод "Пелла" третий строящийся для ВМФ России малый ракетный корабль проекта 22800 «Шквал» с заводским номером 253.

Источник: RussianArms / forums.airbase.ru Cпущенный на воду на АО "Ленинградский судостроительный завод "Пелла" третий строящийся для ВМФ России малый ракетный корабль проекта 22800 «Шквал» с заводским номером 253.Источник: RussianArms / forums.airbase.ru

ЦАМТО, 7 мая. Третий по счету (второй серийный) малый ракетный корабль "Шквал" проекта 22800 ("Каракурт") спущен на воду 5 мая на судостроительном заводе "Пелла" в Санкт-Петербурге.

"Этот проект был реализован в рекордные сроки. Еще совсем недавно, менее двух лет назад, мы закладывали этот корабль. Это, действительно, инновационный проект, реализованный с помощью самых современных инновационных технологий. Очень "зубастенький" получился корабль", – сказал замминистра обороны РФ Юрий Борисов на торжественной церемонии спуска корабля.

По его словам, корабль обладает очень мощной артиллерийской установкой, является носителем крылатых ракет "Калибр".

"У этого корабля (третьего по счету и второго серийного) установлен ЗРПК "Панцирь" в морском исполнении. Поэтому корабль получился сбалансированным по своим боевым возможностям. И, я думаю, его вклад в обороноспособность страны для охраны ближней морской зоны будет очень велик", – подчеркнул замминистра.

Проект 22800 ("Каракурт") спроектирован Центральным морским проектно-конструкторским бюро "Алмаз". МРК имеют водоизмещение около 800 т, их скорость может превышать 30 узлов. Они оснащены комплексом высокоточного ракетного оружия (система "Калибр"), современными артиллерийскими комплексами и силовыми установками российского производства. Мореходность кораблей проекта 22800 значительно улучшена за счет конструкции корпуса и позволяет им действовать в открытом море, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.