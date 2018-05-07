Опытно-боевое дежурство несут десять дальних перехватчиков МиГ-31 с гиперзвуковым комплексом "Кинжал"



Истребитель-перехватчик МиГ-31.

Источник: Архив Истребитель-перехватчик МиГ-31.Источник: Архив

ЦАМТО, 7 мая. На опытно-боевом дежурстве стоят десять истребителей-перехватчиков МиГ-31 дальнего радиуса действия с гиперзвуковым комплексом "Кинжал", сообщил заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов.

"В подтверждение тому, что это не какая-то экзотика: сегодня десять самолетов стоят на опытно-боевом дежурстве и готовы к применению в зависимости от ситуации", – сказал он.

"Это современное оружие: гиперзвуковая ракета повышенной дальности, которая, по сути, может преодолевать системы ПВО и противоракетной обороны. Ракета неуязвима и обладает очень серьезным боевым могуществом и потенциалом", – сообщил Ю.Борисов.

Он добавил, что самолет МиГ-31 наиболее приспособлен для того, чтобы разогнать ракету до нужных скоростей на нужных высотах, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.