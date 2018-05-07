Новейший МРК "Вышний Волочек" проекта 21631 войдет в состав ВМФ в текущем месяце



Проходящий Государственные испытания малый ракетный корабль "Вышний Волочек" проекта 21631 (шифр "Буян-М") у борта крейсера-музея "Михаил Кутузов" проекта 68бис в Новороссийске. Декабрь 2017 года.

Источник: BARMACODE1 / forums.airbase.ru Проходящий Государственные испытания малый ракетный корабль "Вышний Волочек" проекта 21631 (шифр "Буян-М") у борта крейсера-музея "Михаил Кутузов" проекта 68бис в Новороссийске. Декабрь 2017 года.Источник: BARMACODE1 / forums.airbase.ru

ЦАМТО, 7 мая. В настоящее время малый ракетный корабль (МРК) "Вышний Волочек" проекта 21631 находится на завершающем этапе государственных испытаний в Новороссийске и, как планируется, войдет в состав ВМФ России в текущем месяце.

МРК построен в рамках кораблестроительной программы на Зеленодольском судостроительном заводе в Республике Татарстан.

Малые ракетные корабли проекта 21631, строящиеся по заказу ВМФ на Зеленодольском судостроительном заводе с 2010 года, относятся к многоцелевым кораблям, оснащенными самыми современными образцами высокоточного ракетного, артиллерийского, зенитного противодиверсионного вооружения. Назначение кораблей этого проекта – охрана и защита экономической зоны государства. Корабли способны действовать как одиночно, так и в составе однородных и разнородных группировок сил ВМФ в различных морских районах. По уже сложившейся традиции кораблям проекта 21631 присваиваются имена старинных российских городов.

По данным проектанта – АО "Зеленодольское проектно-конструкторское бюро" – водоизмещение кораблей составляет около 1000 тонн, расчетная максимальная скорость – 23 узла, численность экипажа – свыше 50 чел., автономность – 10 суток без дозаправки, сообщает Группа информационного обеспечения Военно-морского флота.