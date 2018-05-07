

Специалисты-гидрографы ВМФ России.

Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС Специалисты-гидрографы ВМФ России.Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС

ЦАМТО, 7 мая. До конца года Управление навигации и океанографии Минобороны РФ издаст новый Атлас Балтийского моря, сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

В основу Атласа Балтийского моря, подготовка которого ведется Управлением навигации и океанографии Минобороны и Главным командованием ВМФ России в Санкт-Петербурге, будут положены ретроспективные данные исследований Балтийского моря советского периода с 1927 по 1991 гг., результаты современных исследований, которые проводились при помощи новейшего гидрографического и картографического оборудования, в том числе, материалы съемок рельефа дна Балтийского моря, сделанные с использованием автоматизированных многолучевых систем, а также материалы, полученные путем дистанционного зондирования Земли.

В Атлас Балтийского моря будут также включены результаты геодезических работ, съемки рельефа дна и база батиметрических данных на восточную часть Финского залива. Атлас восточной части Финского залива уже издан и находится в базе навигационных морских карт Управления навигации и океанографии.

По словам начальника Управления навигации и океанографии Минобороны РФ капитана 1 ранга Сергея Травина, "результаты работ по изданию Атласа Балтийского моря регулярно докладываются Главнокомандующему ВМФ адмиралу Владимиру Королеву, который взял под личный контроль сегмент гидрографических исследований, ведущихся гидрографами Военно-морского флота".

Всего с 2013 по 2017 гг. силами гидрографических служб флотов ВМФ выполнено 500 тысяч линейных километров промера морского дна и совершено более 70 экспедиционных походов в целях гидрографического изучения и картографирования морей и океанов.