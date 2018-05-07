Наследие Союза. Как армия России выбиралась из 90-х



Военнослужащие российской армии.

Источник: © РИА Новости / Евгений Биятов Военнослужащие российской армии.Источник: © РИА Новости / Евгений Биятов

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости, Андрей Коц. Главные союзники России - армия, авиация и флот - сегодня отмечают двадцать шестой день рождения. В мае 1992-го президент Борис Ельцин подписал указ "О создании Вооруженных сил Российской Федерации". От могучего Советского Союза правопреемнице достались почти три миллиона военнослужащих, крупнейший на планете ядерный арсенал и масса проблем. О том, как формировались и реформировались Вооруженные силы, - в материале РИА Новости.

По живому

С момента распада СССР до создания Вооруженных сил России прошло 133 дня. В этот период за оборону бывших союзных республик отвечала все та же Советская армия. Ее тогда называли Объединенными вооруженными силами СНГ. Однако многочисленные разногласия, исторические обиды и идеологические расхождения между соседями в итоге привели к разделу огромной военной машины. России (как обладательнице наибольшей территории) достался самый крупный кусок.

В состав Вооруженных сил России вошли управления, объединения, соединения, воинские части, военно-учебные заведения, предприятия и организации Вооруженных сил СССР, по состоянию на май 1992-го располагавшиеся на территории России, а также находящиеся под российской юрисдикцией войска Закавказского военного округа, Западной, Северной и Северо-Западной групп войск, Черноморского флота, Балтийского флота, Каспийской флотилии, 14-й гвардейской армии; воинские формирования на территории Германии, Монголии, Кубы и других стран. В общей сложности около 2,9 миллиона человек. Однако государство, находившееся в глубокой финансовой яме, не могло содержать такую огромную армию.

"Красный флаг на Красной площади". Демонстрация мощи Советской армии на военном параде. Москва, 1988. Почетный диплом World Press Photo-1988. Голландия. Источник: РИА Новости / Владимир Вяткин

Штатную численность военнослужащих решили уменьшить почти в три раза - до одного миллиона человек. Еще 900 тысяч должны были заниматься административными вопросами и выполнять в войсках вспомогательные функции, но не принимать непосредственного участия в военных процессах. Сокращение штата далеко не всегда проходило безболезненно: десятки тысяч кадровых военных оказались в буквальном смысле на улице - всех уволенных в запас ветеранов государство не могло обеспечить жильем физически. Денежное довольствие старшего офицера к середине 1990-х не превышало пяти долларов США, и эти деньги выплачивали с задержкой в шесть-восемь месяцев. Горючего и других материальных ресурсов для боевой подготовки, походов и полетов войска практически не получали.

Резали по живому и огромный парк боевой техники, которым было некому управлять: тысячи танков, самолетов, боевых машин пехоты свозили ржаветь на пустыри - средств на консервацию или утилизацию не было. Денег не жалели только на Ракетные войска стратегического назначения: военное и политическое руководство страны понимало, что в переходный период лишь РВСН могли гарантировать неприкосновенность государственных границ.

В рамках реформирования ВС в Генштабе разработали концепцию Мобильных сил. Они должны были состоять из пяти отдельных мотострелковых бригад, укомплектованных по штатам военного времени, с единым вооружением. Таким образом планировалось избавиться от мобилизационного механизма, а в дальнейшем перевести всю армию на контрактную основу. Однако к концу 1993 года появились лишь три такие бригады: 74-я, 131-я и 136-я, причем их не удалось полностью укомплектовать личным составом, техникой и вооружением.

Уроки Чечни

Первым экзаменом на прочность для ВС России стала чеченская война, вскрывшая множество недочетов в подготовке личного состава, управлении войсками, взаимодействии между различными видами и родами Вооруженных сил. Для борьбы с дудаевскими боевиками боеспособные части собирали буквально по всей стране. Чечню прошли даже морпехи Северного флота, хотя штурм городов и боевые действия в горно-лесистой местности - совсем не их задачи.

Российские солдаты у костра в Грозном. Источник: РИА Новости / Тутов

Армия, набивая шишки, училась воевать по-новому и постепенно менялась. Во второй чеченской кампании Объединенная группировка войск формировалась из частей постоянной готовности Сухопутных войск, а также Воздушно-десантных войск. Острой нехватки личного состава уже не было. Более того, доля контрактников в Чечне постоянно росла и достигла к 2003 году рекордных 45%. Изменилась тактика ведения боевых действий. Занятые боевиками населенные пункты уже не штурмовали в лоб, а окружали, обрабатывали артиллерией и авиацией, а пехоту вводили лишь тогда, когда основное сопротивление противника уже было сломлено.

В 2006 году приняли десятилетний план развития Вооруженных сил, предусматривающий перевод всех родов войск на новейшие системы, а также постепенный переход на профессиональную контрактную армию. Однако денег по-прежнему не хватало. Новые танки и самолеты поступали в армию в год по чайной ложке. Моральное устаревание большей части парка техники и вооружений наглядно показала операция по принуждению Грузии к миру в августе 2008-го. Она завершилась с разгромным счетом в пользу России, но вскрыла множество недостатков.

Войскам не хватало современных средств связи, исправных самолетов, высокоточного оружия и многого другого. Этот короткий конфликт стал отправной точкой в создании принципиально новых Вооруженных сил. Было ясно, что затягивать модернизацию армии больше нельзя.

Новый облик

В 2008 году, после "пятидневной войны", стартовала широкомасштабная реформа, рассчитанная до 2020-го. Она проводилась в три этапа: оптимизация численности личного состава, оптимизация управления войсками, реформа военного образования; повышение денежного довольствия, обеспечение жильем, профессиональная переподготовка и повышение квалификации военнослужащих; полное перевооружение. К 2011 году планировалось укомплектовать все части по штату мирного времени, а также упразднить институт прапорщиков и передать их функции сержантам. Эта реформа потерпела неудачу, и прапорщиков затем восстановили в должностях. Но оптимизация управления и расширение сети военных училищ прошли успешно.

Военнослужащий на фестивале Армия России в Москве. Архивное фото. Источник: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

В ходе военной реформы удалось полностью реорганизовать военно-административное устройство Вооруженных сил. Вместо шести военных округов сформировали четыре, при этом штабам округов переподчинили все объединения, соединения и части ВВС, ВМФ и ВДВ. С января 2012 года средняя зарплата в армии увеличилась в два с половиной - три раза, что позволило привлечь на службу новые квалифицированные кадры. Появились надбавки и премии в зависимости от успехов на службе, увеличились доплаты за воинское звание и выслугу лет. Для обеспечения жильем построено несколько сотен общежитий и создана программа военной ипотеки. А переподготовка офицеров проходит постоянно при назначении на новую должность, переводе в другую часть или повышении по службе.

Наконец-то перевооружение войск пошло значительно быстрее. Благодаря комплексной Государственной программе развития вооружений (ГПВ-2015, замененная в 2011-м на ГПВ-2020), Вооруженные силы ежегодно получают новую боевую технику сотнями единиц. Резко увеличилось количество военных учений, в том числе международного уровня. Летчики стали гораздо больше летать, пехотинцы - стрелять, а моряки - ходить в дальние походы. В результате на четвертую войну - в Сирию - отправилась совершенно другая российская армия. Профессиональная, хорошо вооруженная и экипированная.