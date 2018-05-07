Отряд кораблей ТОФ выполнит ряд задач в Азиатско-Тихоокеанского регионе
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Корабль ТОФ. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков
ВЛАДИВОСТОК, 7 мая - РИА Новости. Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе больших противолодочных кораблей "Адмирал Виноградов", "Адмирал Трибуц" и среднего морского танкера "Печенга" в понедельник покинет Владивосток и приступит к выполнению задач в Азиатско-Тихоокеанского регионе, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.
Поход кораблей ТОФ продлится более двух месяцев.
"На переходе морем экипажи кораблей в составе отряда отработают задачи по совместному маневрированию, организации связи, противовоздушной и противолодочной обороне. Кроме того, корабельные вертолеты Ка-27 выполнят взлеты и посадки на палубы кораблей, проведут тренировки по поиску и спасению на море", - сообщил Воскресенский.
В соответствие с планом международного военного сотрудничества ВС РФ корабли зайдут в ряд иностранных портов. Планируется, что тихоокеанцы будут участвовать в активной части двустороннего российско-китайского военно-морского учения "Морское взаимодействие-2018".
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07.05.2018
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