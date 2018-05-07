Минобороны продемонстрировало боевые возможности "Терминатора"



БМПТ "Терминатор", танк Т-90М и танк Т-80БВМ.

Источник: © Антон Новодережкин/ТАСС БМПТ "Терминатор", танк Т-90М и танк Т-80БВМ.Источник: © Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Минобороны опубликовало в Facebook видеоролик, демонстрирующий возможности боевой машины поддержки танков (БМПТ) "Терминатор".

На ролике продолжительностью 49 секунд показаны боевые машины, проходящие через полосу препятствий, а также их стрельба по целям условного противника.

"БМПТ "Терминатор" предназначена для ведения маневренных боевых действий в составе танковых и мотострелковых подразделений в качестве многоцелевого боевого средства в условиях применения ядерного оружия и других видов оружия массового поражения", - напомнили в Минобороны.

Боевая машина вооружена двумя спаренными 30-миллиметровыми автоматическими пушками 2А42, двумя автоматическими гранатометами АГ-17Д, четырьмя противотанковыми управляемыми ракетыми "Атака" и 7,62-миллиметровым пулеметом ПКТМ. Как заявляли в пресс-службе Уралвагонзавода, контракт на поставку "Терминаторов" будет выполнен в начале следующего года.

Наряду с другой новейшей боевой техникой БМПТ "Терминатор" в этом году впервые примет участие в Параде Победы на Красной площади.