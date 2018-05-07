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Минобороны продемонстрировало боевые возможности "Терминатора"

08.05.2018 РИА Новости 765 0
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БМПТ "Терминатор", танк Т-90М и танк Т-80БВМ
БМПТ "Терминатор", танк Т-90М и танк Т-80БВМ.
Источник: © Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Минобороны опубликовало в Facebook видеоролик, демонстрирующий возможности боевой машины поддержки танков (БМПТ) "Терминатор".

На ролике продолжительностью 49 секунд показаны боевые машины, проходящие через полосу препятствий, а также их стрельба по целям условного противника.



"БМПТ "Терминатор" предназначена для ведения маневренных боевых действий в составе танковых и мотострелковых подразделений в качестве многоцелевого боевого средства в условиях применения ядерного оружия и других видов оружия массового поражения", - напомнили в Минобороны.

Боевая машина вооружена двумя спаренными 30-миллиметровыми автоматическими пушками 2А42, двумя автоматическими гранатометами АГ-17Д, четырьмя противотанковыми управляемыми ракетыми "Атака" и 7,62-миллиметровым пулеметом ПКТМ. Как заявляли в пресс-службе Уралвагонзавода, контракт на поставку "Терминаторов" будет выполнен в начале следующего года.

Наряду с другой новейшей боевой техникой БМПТ "Терминатор" в этом году впервые примет участие в Параде Победы на Красной площади.
07.05.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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в открытом доступе
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Страны
Россия
Продукция
2А42
АГ-17Д
Атака
БМПТ Рамка-99
ПКТМ
Компании
Уралвагонзавод
Проекты
Ядерный щит
ЯО

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