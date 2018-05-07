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Крымские пограничники отработают борьбу с пиратством в Азовском море

08.05.2018 РИА Новости 427 0
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Пограничный сторожевой корабль Жемчуг. Архивное фото
Пограничный сторожевой корабль Жемчуг. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Георгий Зимарев

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости, Виктор Лященко. Крымские пограничники проведут учения, на которых отработают методы борьбы с морскими угрозами. Об этом сообщили в погрануправлении ФСБ республики.

Учения начнутся в понедельник.

Пограничники освободят "захваченное" рыболовецкое судно в Азовском море, освободят "заложников" и нейтрализуют условных пиратов или террористов.

Ранее МИД России предупредил отечественные судовые компании о риске пиратских захватов на Украине.

С таким заявлением дипломаты выступили после задержания украинскими пограничниками в Азовском море судна "Норд" под флагом России. Инцидент произошел в конце марта. На борту находились десять членов экипажа с российскими паспортами. Их обвинили в "нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее". Позже двум членам экипажа удалось покинуть страну. Киев продолжает незаконно удерживать еще восемь человек.
07.05.2018
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Украина
Проекты
Военные учения

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