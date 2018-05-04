Улучшенные характеристики модернизированного вертолета Ми-171Е2 подтверждены актом испытаний



Многоцелевой вертолет Ми-171Е2.

Источник: http://www.indiastrategic.in/ Многоцелевой вертолет Ми-171Е2.Источник: http://www.indiastrategic.in/

Московский вертолетный завод холдинга «Вертолеты России» (госкорпорация Ростех) выпустил акт подтверждения результатов наземных и летных испытаний многоцелевого вертолета Ми-171Е2 с модернизированной силовой установкой и несущей системой. Официальный документ подтверждает годность машины к эксплуатации.

На базе Улан-Удэнского авиационного завода было проведено 45 испытательных полетов с участием специалистов АО «МВЗ им. М.Л. Миля», их общая продолжительность составила 90 часов. Испытания подтвердили все ожидаемые характеристики по грузоподъемности, скорости и дальности полета.

«Целью испытаний было подтверждение возможности использования на многоцелевом вертолете Ми-171Е модернизированной несущей системы, элементов фюзеляжа и силовой установки, отработанных ранее на новейшем вертолете Ми-171А2, чьи сертификационные испытания были завершены в августе 2017 года», – отметил управляющий директор АО «У-УАЗ» Леонид Белых.

Сведения, собранные в ходе испытаний, были проанализированы и обработаны специалистами МВЗ им. М.Л. Миля.

«Было продемонстрировано существенное увеличение крейсерской и максимальной скорости вертолета. Установка новой несущей системы с цельнокомпозитными лопастями несущего винта усовершенствованной аэродинамической компоновки и Х-образным рулевым винтом повышенной эффективности позволила обеспечить увеличение скорости, скороподъемности, грузоподъемности, а также путевой устойчивости модернизированного вертолета Ми-171Е2. Двигатели ВК-2500ПС-03 с цифровой системой управления показали высокую стабильность и экономичность на всех режимах работы», – заявил исполнительный директор АО «МВЗ им. М.Л. Миля» Сергей Романенко.

Многоцелевой вертолет Ми-171Е2. Источник: https://pbs.twimg.com/

Высокие летно-технические и эксплуатационные характеристики вертолета обеспечивают его эффективное применение в условиях высокогорья и жаркого климата. Ожидается, что основными заказчиками вертолета станут госструктуры, специальные ведомства и службы (противопожарные и поисково-спасательные службы, службы авиалесоохраны МЧС и т.д.) стран ближнего и дальнего зарубежья. Заинтересованность в поставке модернизированного вертолета Ми-171Е уже проявил ряд потенциальных заказчиков из разных стран мира.