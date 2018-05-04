Улучшенные характеристики модернизированного вертолета Ми-171Е2 подтверждены актом испытаний
|
|
Многоцелевой вертолет Ми-171Е2.
Источник: http://www.indiastrategic.in/
Московский вертолетный завод холдинга «Вертолеты России» (госкорпорация Ростех) выпустил акт подтверждения результатов наземных и летных испытаний многоцелевого вертолета Ми-171Е2 с модернизированной силовой установкой и несущей системой. Официальный документ подтверждает годность машины к эксплуатации.
На базе Улан-Удэнского авиационного завода было проведено 45 испытательных полетов с участием специалистов АО «МВЗ им. М.Л. Миля», их общая продолжительность составила 90 часов. Испытания подтвердили все ожидаемые характеристики по грузоподъемности, скорости и дальности полета.
«Целью испытаний было подтверждение возможности использования на многоцелевом вертолете Ми-171Е модернизированной несущей системы, элементов фюзеляжа и силовой установки, отработанных ранее на новейшем вертолете Ми-171А2, чьи сертификационные испытания были завершены в августе 2017 года», – отметил управляющий директор АО «У-УАЗ» Леонид Белых.
Сведения, собранные в ходе испытаний, были проанализированы и обработаны специалистами МВЗ им. М.Л. Миля.
«Было продемонстрировано существенное увеличение крейсерской и максимальной скорости вертолета. Установка новой несущей системы с цельнокомпозитными лопастями несущего винта усовершенствованной аэродинамической компоновки и Х-образным рулевым винтом повышенной эффективности позволила обеспечить увеличение скорости, скороподъемности, грузоподъемности, а также путевой устойчивости модернизированного вертолета Ми-171Е2. Двигатели ВК-2500ПС-03 с цифровой системой управления показали высокую стабильность и экономичность на всех режимах работы», – заявил исполнительный директор АО «МВЗ им. М.Л. Миля» Сергей Романенко.
|Многоцелевой вертолет Ми-171Е2.
|Источник: https://pbs.twimg.com/
Высокие летно-технические и эксплуатационные характеристики вертолета обеспечивают его эффективное применение в условиях высокогорья и жаркого климата. Ожидается, что основными заказчиками вертолета станут госструктуры, специальные ведомства и службы (противопожарные и поисково-спасательные службы, службы авиалесоохраны МЧС и т.д.) стран ближнего и дальнего зарубежья. Заинтересованность в поставке модернизированного вертолета Ми-171Е уже проявил ряд потенциальных заказчиков из разных стран мира.
|
04.05.2018
Права на данный материал
принадлежат ОАО "У-УАЗ"
Материал передан ВПК.name правообладателем
- В новости упоминаются
- Похожие новости
30.05.2012 HeliRussia-2012
02.07.2007 Задачи ломать через колено у нас не стояло
08.02.2018 "Вертолеты России" завершили летные испытания вертолета Ми-171Е2
19.09.2017 Улан-Удэнский авиационный завод готовится к сертификации серийного производства вертолета Ми-171А2
18.08.2017 Новейший многоцелевой вертолет Ми-171А2 готов к началу коммерческих поставок
17.06.2016 Отчет АО "Московский вертолетный завод имени М.Л. Миля" за 2015 год
26.11.2015 Комплектующие вертолетов семейства Ми-8АМТШ заменены на российские
10.11.2015 "Вертолеты России" начали летные испытания второго образца Ми-171А2