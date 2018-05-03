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Россия обеспечена подвижным составом для перевозки любых грузов

04.05.2018 Министерство промышленности и торговли РФ 396 0
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Железнодорожные вагоны в одном из цехов Уралвагонзавода в Нижнем Тагиле. Архивное фото
Железнодорожные вагоны в одном из цехов Уралвагонзавода в Нижнем Тагиле. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Павел Лисицын

Под председательством заместителя Министра промышленности и торговли Российской Федерации Александра Морозова прошел ряд совещаний, на которых обсуждались вопросы обеспечения государства подвижным составом при перевозках зерна, химических грузов и щебня.


В мероприятиях приняли участие представители Минтранса России, Минсельхоза России, ведущие операторы подвижного состава и лизинговых компаний (Первая грузовая компания, Федеральная грузовая компания, Русагротранс, Государственная транспортная лизинговая компания), крупнейшие производители подвижного состава (Объединенная вагонная компания, Уралвагонзавод, РМ Рейл) и грузоотправители (Уралкалий, Уралхим, Объединенная зерновая компания).


Александр Морозов сообщил, что в настоящее время находящийся в эксплуатации подвижной состав может обеспечить 100% перевозки самых массовых грузов, в том числе и в пиковые периоды.


В 2017 году парк вагонов-хопперов для перевозки зерна как социально значимого груза продемонстрировал прирост: списание составило 940 ед., а поставлено на рынок 2 736 ед. Своевременное обновление продолжается и в 2018 году – производственные мощности отечественных производителей по выпуску вагонов-минераловозов и зерновозов в 2018 году составят 10 250 ед., что на 60 % больше списания в 2018-2019 годах. В 2019 году при необходимости возможно увеличение производственных мощностей по указанному виду подвижного состава до 14 000 ед.


Кроме того, участники рынка переходят на долгосрочные контракты по приобретению грузовых вагонов: Русагротранс заключил 3-х летний контракт на поставку зерновозов, Государственная транспортная лизинговая компания сформировала портфель заказов на 4 700 вагонов для перевозки зерна и разрабатывает 3-х летнюю программу закупки вагонов-хопперов.

Для перевозки щебня и угля ведущими производителями грузового подвижного состава поставляются на рынок вагоны повышенной грузоподъемности, а также разработаны вагоны с осевой нагрузкой 27 тс, что позволит до 20% увеличить объем перевозимого груза по сравнению с вагонами с осевой нагрузкой 23,5 тс.


Производство универсальных вагонов в 2017 году увеличилось на 71,4% и составило 36,6 тыс. ед.

«На сети железных дорог Российской Федерации нет дефицита подвижного состава (вагонов-хопперов, полувагонов и платформ). Операторы готовы к заключению долгосрочных контрактов на поставку грузовых вагонов, а вагоностроительные предприятия – разработать и обеспечить заказчиков необходимым количеством подвижного состава», – заявил заместитель Министра по итогам обсуждений.


В целях повышения эффективности грузовых перевозок железнодорожным транспортом в рамках постановления Правительства Российской Федерации № 175 в 2018 году продолжится государственная поддержка покупателей специализированного и тяжеловесного подвижного состава с объемом финансирования 2 млрд. рублей. За счет указанной меры дополнительно будет поставлено на сеть железных дорог 5 тыс. ед. вагонов.
03.05.2018
Права на данный материал
принадлежат Министерство промышленности и торговли РФ
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Страны
Россия
Компании
Уралвагонзавод

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