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Новинки парада: мотовездеходы ВДВ и спецназа АМ-1

04.05.2018 Российская газета 436 0
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Мотовездеход АМ-1
Мотовездеход ВДВ и спецназа АМ-1.
Источник: Алексей Моисеев

В военных парадах на Красной площади принимают участие образцы военной техники, чей вес достигает многих десятков тонн. Это многоосные пусковые установки подвижного грунтового ракетного комплекса стратегического назначения "Ярс", оперативно-тактические "Искандеры-М", системы ПВО С-400.

Также по главной площади страны проходит различного рода бронетехника: бронетраспортеры, боевые машины пехоты, основные боевые танки. Поскольку в праздничных колоннах много образцов, характеристики которых засекречены, еще не скоро станет известна масса, например, перспективных Т-14 "Армата".


Мотовездеход ВДВ и спецназа АМ-1.
Источник: Алексей Моисеев

Однако уже сейчас можно сказать, какой образец новейшей российской техники является самым легким. Речь идет об армейском мотовездеходе АМ-1, который то и дело мелькает в последнее время в репортажах с учений воздушно-десантных войск и частей специального назначения. Его вес составляет всего 460 кг. Грузоподъемность при этом достигает 300 кг. Полная масса буксируемого прицепа - 500 кг.

Этот боевой квадроцикл может быть транспортным средством для двух полностью экипированных военнослужащих. Парадные машины вооружены 7,62-мм пулеметами ПКП "Печенег", способным прицельно уничтожать противника на дальности в 1500 м. Возможна установка другого вооружения, например автоматических гранатометов.


Мотовездеход ВДВ и спецназа АМ-1.
Источник: Алексей Моисеев

АМ-1 имеет колесную формулу 4х4. Мощность бензинового двигателя - 40 л.с. Максимальная скорость по шоссе - 80 км/ч. Запас хода - 300 км.

Мотовездеходы уверенно чувствуют себя на песчаных дюнах пустынь, в горах, в экстремальных условиях Заполярья. Не подведет техника ВДВ и спецназа и во время прохождения по брусчатке Красной площади.


Алексей Моисеев
03.05.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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Страны
Россия
Продукция
Армата
Искандер
Печенег
РС-24 Ярс
С-400 Триумф
Система поражения "Ратник"
Проекты
Военные учения
ПГРК

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