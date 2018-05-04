Первые изображения боевой машины морской пехоты появились в Сети
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Изображение перспективной боевой машины морской пехоты.
Источник: cf.ppt-online.org
Первые изображения перспективной боевой машины морской пехоты, разработка которой ведется в России, появились в интернете.
Боевая машина морской пехоты
Фото: УВЗ / https://t.co/Ndyalg4rvJ pic.twitter.com/uhYSx9ZVQB— Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) 3 мая 2018 г.
Один из вариантов внешнего облика новой машины был замечен в презентации на тему "Унифированная боевая платформа. Предложения по созданию боевых и обеспечивающих машин", размещенной на военно-патриотическом форуме отвага2004. Презентация была подготовлена корпорацией УВЗ.
Предназначение машины в презентации описано следующим образом: "Предназначена для высадки подразделений морской пехоты в ходе морской десантной операции, в том числе при загоризонтной высадке на необорудованное побережье, действий в шхерных районах и на островах и оказания поддержки действиям десанта". Указаны и некоторые основные характеристики перспективной боевой машины. Так, ее масса не будет превышать 35 тонн, экипаж будет состоять из трех человек, отделение для десанта рассчитано на десять морпехов. Скорость машины должна достигать 75 км/ч по шоссе и 37 км/ч при передвижении по воде.
Конструкция машины позволит устанавливать на нее как уже знакомые модули типа "Бахча", так и более современные 57-мм дистанционно-управляемые модули "Кинжал", скорострельность которых составляет 80 выстрелов в минуту. Также предполагается возможность установки нескольких других боевых модулей. За счет применения широкой номенклатуры боеприпасов БММП сможет уничтожать широкий круг целей, в числе которых катера, боевые машины пехоты и другая бронетехника, противотанковые ракетные комплексы, вертолеты и беспилотники.
При создании машины для морпехов будет применяться броневой алюминиевый сплав с плакировочным (окисленным) слоем. Также перспективную машину предлагается оснастить комплексом активной защиты "Арена-М". Он защитит БММП от ПТУР и противотанковых реактивных гранат.
Особый интерес представляет предложенный механизм изменения обвода корпуса. Он предназначен для улучшения характеристик машины "при переходе из водоизмещяющего режима плавания в глиссирующий режим. Механизм состоит из пяти щитков, управляемых механиком-водителем.
Судя по всему, одним из вариантов развития концепции БММП станет создание целого семейства боевых и обеспечивающих машин морской пехоты. В него войдут КШМ, боевая машина ПВО, самоходная пусковая установка ПТРК и другие машины.
Напомним, что над созданием машины для морского десанта специалисты трудились, начиная с 1980-х годов. При этом рассматривалось несколько концепций боевой техники, не только колесной или гусеничной, но и четырехгусеничной и даже шнеко-роторной. В том числе разрабатывался и вариант глиссирующей БМП с танковым газотурбинным двигателем ГТД-1250.
Боевая машина морской пехоты
Фото: УВЗ / https://t.co/g1mCv6LE3T pic.twitter.com/49BjYzycSV— Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) 3 мая 2018 г.
Илья Максимов
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03.05.2018
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никодим
427
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№1
04.05.2018 09:55
Особенно за ГТД-1250 радует. Причём, недавно узнал, что ГТД-1250 уже к 90-ым годам довели мощность до 1500л.с. Если это так, то БМП с массой 35тонн при 1500л.с. будет очень манёвренной и мореходной в условиях загоризонтной высадки.
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Байкал57
769
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№2
04.05.2018 10:14
Похоже, оговорка, массой 25тн (этож "Курганец"), а 35 тн плавать не может, или размером в длину и ширину в 1,5 раза должен быть. А так супер, с заправщиком он и может подобраться к авианосцу и расстрелять всем 57мм боекомплектом. Торпедой не возьмешь его...
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Тектор
1199
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№5
04.05.2018 14:43
Цитата, никодим сообщ. №1
Особенно за ГТД-1250 радует...Говорят, что там будет стоять ГТД-2500. Чтобы достигнуть скорости в 37 км/ч на воде даже такого двигателя будет маловато: придётся втягивать гусеницы в тело и формировать каверну с наддувом под корпусом.
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Геннадий Гущин
274
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№6
04.05.2018 14:54
Цитата, Олег Бахарев сообщ. №4
Шасси взяли у китайцев?Скорее аванпроект для китайской VN-18 делали те же конструкторы, которые БММП сейчас проектируют.
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