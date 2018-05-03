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Оклады российским военным ежегодно будут индексировать минимум на 4%

04.05.2018 РИА Новости 266 0
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Денежные купюры и монеты России. Архивное фото
Денежные купюры и монеты России. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Владимир Трефилов

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Оклады российским военным три года будут индексироваться минимум на 4% ежегодно, сообщил в четверг на селекторном совещании министр обороны Сергей Шойгу.

"По инициативе Минобороны президентом РФ принято решение с 1 января этого года в течение трех лет ежегодно индексировать оклады военнослужащих не менее чем на 4%. Также с начала года на 4% повышены пенсии военным пенсионерам и заработная плата гражданскому персоналу", - сказал генерал армии.

На эти цели Минобороны в этом году дополнительно выделено 38,6 миллиарда рублей, отметил министр.

По его словам, выплаты военным должны соответствовать зарплатам в ведущих отраслях экономики, а военные пенсии индексироваться сверх уровня инфляции.
03.05.2018
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Персоны
Шойгу Сергей

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