Оклады российским военным ежегодно будут индексировать минимум на 4%
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Денежные купюры и монеты России. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Оклады российским военным три года будут индексироваться минимум на 4% ежегодно, сообщил в четверг на селекторном совещании министр обороны Сергей Шойгу.
"По инициативе Минобороны президентом РФ принято решение с 1 января этого года в течение трех лет ежегодно индексировать оклады военнослужащих не менее чем на 4%. Также с начала года на 4% повышены пенсии военным пенсионерам и заработная плата гражданскому персоналу", - сказал генерал армии.
На эти цели Минобороны в этом году дополнительно выделено 38,6 миллиарда рублей, отметил министр.
По его словам, выплаты военным должны соответствовать зарплатам в ведущих отраслях экономики, а военные пенсии индексироваться сверх уровня инфляции.
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03.05.2018
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