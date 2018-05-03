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Шесть новых кораблей войдут в состав ВМФ до конца года

04.05.2018 РИА Новости 543 0
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Судно тылового обеспечения Эльбрус
Судно тылового обеспечения Эльбрус проекта 23120 на главной базе Северного флота РФ в Североморске.
Источник: © РИА Новости / Павел Львов

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Военно-морской флот до конца года пополнится шестью новыми и четырьмя отремонтированными кораблями, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании в военном ведомстве.

Шойгу напомнил, что строительство, ремонт и сервисное обслуживание практически всей номенклатуры военных кораблей и судов в рамках госпрограммы вооружения проводит Объединенная судостроительная корпорация (ОСК).

"В марте компания передала флоту новое судно тылового обеспечения "Эльбрус". В апреле спущен на воду первый серийный базовый тральщик проекта 12700 "Иван Антонов", - сказал министр.

Кроме того, на этой неделе в Санкт-Петербурге планируют спустить на воду малый ракетный корабль проекта 22800, который получил название "Шквал".
03.05.2018
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принадлежат РИА Новости
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Иван Антонов
Шквал
Компании
ОСК
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
22800 МРК
23120 Эльбрус
пр. 12700

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