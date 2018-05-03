Шесть новых кораблей войдут в состав ВМФ до конца года



Судно тылового обеспечения Эльбрус проекта 23120 на главной базе Северного флота РФ в Североморске.

Источник: © РИА Новости / Павел Львов Судно тылового обеспечения Эльбрус проекта 23120 на главной базе Северного флота РФ в Североморске.Источник: © РИА Новости / Павел Львов

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Военно-морской флот до конца года пополнится шестью новыми и четырьмя отремонтированными кораблями, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании в военном ведомстве.

Шойгу напомнил, что строительство, ремонт и сервисное обслуживание практически всей номенклатуры военных кораблей и судов в рамках госпрограммы вооружения проводит Объединенная судостроительная корпорация (ОСК).

"В марте компания передала флоту новое судно тылового обеспечения "Эльбрус". В апреле спущен на воду первый серийный базовый тральщик проекта 12700 "Иван Антонов", - сказал министр.

Кроме того, на этой неделе в Санкт-Петербурге планируют спустить на воду малый ракетный корабль проекта 22800, который получил название "Шквал".