Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Пентагон испугался утечки и запретил китайские смартфоны

04.05.2018 Lenta.ru 259 0
0
Понравилась новость?
 0
На мониторах Пентагона
На мониторах Пентагона – весь мир.
Источник: http://redstar.ru/

На военных базах США по всему миру запретили продажу смартфонов китайских компаний Huawei и ZTE из-за угрозы безопасности. Об этом заявил представитель Пентагона Дейв Истберн, передает Washington Post.

По его словам, приказ прекратить продажу смартфонов был отдан в пятницу, 27 апреля. Под запрет также попали интернет-модемы и другие средства для мобильной связи.

При этом сотрудники военного ведомства могут продолжать использовать устройства в том числе в рабочих целях. Однако Пентагон просит помнить об угрозах безопасности, связанных с китайскими смартфонами. О каких конкретно угрозах идет речь, в министерстве не уточнили.

Ранее, 14 февраля, сообщалось, что спецслужбы США не рекомендуют американцам пользоваться китайскими смартфонами Huawei. Американская сторона выразила опасения, что производитель гаджетов и китайская телекоммуникационная компания ZTE работают на правительство КНР.
03.05.2018
Права на данный материал
принадлежат Lenta.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Проекты
ИТ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 04.05 15:02
  • 9
Российская боевая техника не располагает защитой от "Джавелинов"
  • 04.05 14:58
  • 7
Еще 20 "Аллигаторов". Египет получит партию новейших вертолетов до конца месяца
  • 04.05 14:56
  • 12
«Не слушайте Москву, Израиль легко уничтожит хваленые С-300»
  • 04.05 14:54
  • 6
Первые изображения боевой машины морской пехоты появились в Сети
  • 04.05 14:45
  • 2
Новый мотоцикл «Урал» комплектуется бутылкой водки и консервами
  • 04.05 14:39
  • 1
Во Французском иностранном легионе не будет русско-украинской войны
  • 04.05 14:30
  • 1
Черноморский флот готов обеспечить безопасность в Азовском море
  • 04.05 14:29
  • 5
В США назвали главные достоинства Су-57
  • 04.05 13:58
  • 20
Российский истребитель потерпел катастрофу в Сирии
  • 04.05 13:56
  • 2
Явление "Панциря-М"
  • 04.05 11:53
  • 2
Хуситы подбили танк "Абрамс" на территории Саудовской Аравии
  • 04.05 11:45
  • 19
Россию предупреди­ли: могут быть бомбардировки
  • 04.05 11:36
  • 38
В МО назвали пособничеством терроризму публикацию Мирзаяновым формул отравляющих веществ
  • 04.05 11:36
  • 1
Су-27 совершил "непрофессиональный" перехват
  • 04.05 11:33
  • 1
Перл-Харбор, вторая попытка
другие обсуждаемые темы