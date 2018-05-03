Нигерия получила очередные Ми-35М

На нигерийскую авиабазу Макурди рейсом транспортного самолета Ан-124-100 из России были доставлены два очередных боевых вертолета Ми-35М новой постройки, сообщает bmpd.

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Ресурс напоминает, что по двум контрактам от 2014-го и 2015 года "Рособоронэкспорт" обязался поставить Нигерии в общей сложности 12 вертолетов Ми-35М. Их производство осуществляет АО "Роствертол" (Ростов-на-Дону).

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Первые два вертолета были поставлены нигерийскому военному ведомству в начале 2017 года. На вооружении ВВС страны они поступили в апреле того же года.

Поставка остальных десяти машин запланирована на текущий год.

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Таким образом, в настоящее время Нигерия располагает четырьмя вертолетами Ми-35М.

Отмечается, что доставка 30 апреля была произведена самолетом Ан-124-100 из состава АО "Государственное предприятие "224 летный отряд"" Министерства обороны России.