На Украину прибыли "Джавелины". Что дальше?



Американский солдат с ПТРК "Джавелин".

Источник: © flickr.com, 1st Brigade Combat Team, 1st Cav Div Американский солдат с ПТРК "Джавелин".Источник: © flickr.com, 1st Brigade Combat Team, 1st Cav Div

Может ли это событие изменить ход игры на Донбассе?

30 апреля во комментарии Радио Свобода Госдепартамент США подтвердил, что противотанковые ракетные системы "Джавелин" (Javelin) прибыли на Украину. Эта история тянется очень долго: Обама отказывался предоставлять оружие Киеву, и Дональд Трамп изменил курс.

Некоторые эксперты предупреждают, что предоставление Украине летального оборонительного оружия только увеличит присутствие русских и приведет к эскалации войны в Донбассе. Другие эксперты, включая "Атлантик консул", настаивают, что вооружение Украины - это наиболее эффективный способ, который способен повлиять на ход событий и заставить российского президента Владимира Путина сесть за стол переговоров. В 2017 году Конгресс США одобрил выделение Украине военного пакета, общая сумма которого составила 47 миллионов долларов. Сюда же вошли и джавелины: 200 противотанковых ракет и 37 гранатометов. Однако Госдепартамент отказывался сообщать, какой арсенал уже доставили на место назначения. Мы спросили экспертов о политическом и военном значении поставок Javelin, учитывая четырехлетний конфликт между Россией и Украиной. Может ли это событие изменить ход игры?

Ян Бжезинский, старший научный сотрудник Центра международной безопасности имени Брента Скоуфорта, Atlantic Council:

- Доставка Javelin как геополитически, так и в действии красноречиво демонстрирует стремление США поддерживать Украину. Такое решение давно назревало в ответ на российское вторжение в 2014 году. Сами по себе джавелины не помогут Киеву вытеснить Россию из Крыма и Донбасса, но заставят россиян изрядно увеличить расходы на оборону. Очень вероятно, что джавелины также вызовут у российских командиров болезненные воспоминания о роли, которую сыграли американские ракетные аппараты "Стингер", заставляя СССР отступить из Афганистана в конце 80-х.

Javelin сможет сдержать Россию от дальнейшего захвата украинских территорий. Кроме того, джавелины должны идти в комплекте с другой военной помощью, а также более эффективной позицией НАТО в Центральной Европе и более агрессивными экономическими санкциями против России. Только так Путина можно уговорить прекратить оккупацию Крыма и Востока Украины.

Стивен Бланк, старший научный сотрудник Американского совета по внешней политике:

- Джавелины не изменят ход игры, поскольку не могут остановить агрессию России и ее политику многочисленных угроз. Но вместе с тем, это во многом сдерживает РФ, поскольку заставляет ее увеличить расходы на армию. Во-вторых, доставку джавелинов следует рассматривать не как одноразовую акцию, а как начало двусторонних военных отношений Украина-США, что включало бы в том числе торговлю оружием и военные учения. В-третьих, это демонстрирует солидарность США и союзников с Украиной. В-четвертых, увеличивает политические, если не экономические риски для Москвы в случае дальнейшего вмешательства. Ну и также укрепляет обороноспособность украинских военных сил.

Майкл Карпентер, экс-заместитель министра обороны США, старший директор Penn Biden Center for Diplomacy and Global Engagement:

- Я аплодирую решению предоставить Украине противотанковые ракеты Javelin. С моральной, политической, тактической и стратегической стороны - это правильное решение, которое поможет Киеву лучше защищаться от агрессивной и непрерывной российской войны, которая уже унесла более 10 тысяч жизней.

Но никто не должен обманываться и думать, что джавелины способны изменить ход игры. Это полезное оружие, которое будет иметь ограниченный сдерживающий эффект, но не слишком сильно изменит обороноспособность украинских войск. Более важна организация военного командования внутри, которое кровь из носу нужно реформировать в соответствии с западными стандартами. Следует также срочно обратить внимание на качество учений и готовность войск. Наконец, важно помнить, что Украина платит за эти ракеты. Было бы гораздо лучше, если бы Украина реформировала свою оборонную индустрию так, чтобы и сама могла производить и продавать противотанковые аппараты, а не закупать их на Западе.

Ариэль Коэн, старший научный сотрудник Глобального энергетического центра и Центра Евразии им. Дину Патрисиу, Atlantic Council:

- Доставка противотанковых систем Javelin - это хорошие новости, хотя и слишком долгожданные, что может дать Москве неправильный сигнал. Несмотря на потребность в этих ракетах, вопрос их поставки рассматривали четыре года. Хотя и просили их не так много. Угроза российского вмешательства существует не только на Донбассе, потенциальная цель - оккупировать всю Украину. Тем не менее, Обама не считал должным доставить туда джавелины и другое летальное оружие, когда это было необходимо. Эти системы следовало воздушным путем предоставить украинским войскам еще весной-летом 2014-го, и сразу же приступить к учениям. Сегодняшнюю доставку Javelin Россия может считать сигналом о том, что США крайне медленно, не в полной мере и с опозданием отреагируют на возможное большое вторжение.

Кроме того, Украина имеет массивную военную оборонную индустрию, которая способна самостоятельно производить собственное оружие, даже противотанковые ракеты. Было бы хорошо, если бы США поделились своими военными технологиями и обеспечили техническую поддержку в процессах модернизации и наращивания промышленных возможностей украинского оборонного комплекса.

Питер Дикинсон, научный сотрудник Atlantic Council, издатель журналов Business Ukraine и Lviv Today:

- Прибытие американских джавелинов - это очень хорошие новости для Украины, особенно учитывая то, сколько скепсиса и цинизма звучало в ответ на новости об их задержании. Это масштабный символический шаг, который хотя и не изменит военные реалии на местах, но безусловно громко отзовется в Кремле. Предоставление такого оружия свидетельствует о значительном увеличении поддержки США Киева и еще раз прямо заявляет России, никакие ее действия больше не перейдут в кровопролитные сражения. Это понимание того, что российские слова о военном превосходство на Украине - не более чем блеф, ведь лимитированные возможности РФ в Донбассе становятся все более очевидными.

Джон Хербст, директор Центра Евразии им. Дину Патрисиу, Atlantic Council и экс-посол США на Украине:

- Доставка Javelin - это важный шаг на пути к укреплению Украины, а также предупреждение Москвы о том, что цена агрессии возрастает. Но сами по себе ракеты "не меняют ход игры". То, что джавелины уже на Украине, значит для Москвы большие жертвы в случае, если и осмелится использовать свои танки в оккупированной Украине с целью захвата большей территории. Соглашение о доставке Javelin, анонсированное в декабре, не привело к резкой эскалации со стороны России, как некоторые предсказывали. Действия вроде апрельских санкций Вашингтона посылают Москве месседж о том, что западная поддержка Украины растет. Если ежедневная агрессия России на Украину набирать обороты, то США должны прислать жертве еще больше джавелинов и другого оружия для обороны в воздухе, а Запад - усилить наложены санкции. Если западная поддержка Украины будет оставаться стабильной, то Москва, наконец, будет вынуждена завершить свои приключения на Донбассе. Если поддержка будет увеличиваться, то московская война на востоке Украины скоро подойдет к концу.

Анна Гопко, народный депутат Верховной рады и председатель Комитета по иностранным делам:

- Наложение более жестких санкций против российского агрессора в сочетании с укреплением украинской армии путем доставки противотанковых ракетных систем Javelin - это правильное решение. Это увеличивает риски для российского президента Владимира Путина, если он стремится продолжать свою войну на Украине. Доставка джавелинов поможет сдержать гибридную российскую войну и иметь еще больший эффект на безопасность в Европе, серьезного партнера, который имеет уникальный опыт в противостоянии агрессору.

Максим Хилько, соучредитель и председатель правления Фонда "Инициатива по исследованию восточноевропейской безопасности":

- Сама по себе доставка Javelin не меняет ход игры, и это очень важный шаг в военном и политическом контексте более широкой поддержки Западом Украины. Прежде всего, джавелин - это очень эффективное противотанковое оружие и его доставка, так же как и другая помощь, сделает украинскую армию сильнее, а также увеличит риски дальнейшего продвижения российских сил на востоке Украины.

Во-вторых, не менее важно политическое значение доставки Javelin. Это мощный сигнал о росте решительной поддержки со стороны США, что действительно важно. Приход джавелин также может стать примером для других западных союзников и таким образом открыть двери для дальнейших поставок летального оборонительного оружия на Украине. И еще это сигнал о том, что дальнейшая военная поддержка Россией военных на Донбассе в обход Минских договоренностей не останется безнаказанной, а учитывая предоставление Украине эффективного оружия может оказаться и вовсе безрезультатной.

Филипп Карбер, президент Фонда "Потомак":

- Украина в состоянии войны уже четыре года - а это дольше, чем США во время Второй мировой. Украинцы - жертвы агрессии, и несмотря на политические сочувствие Запада и скромную экономическую поддержку США до доставки Javelin, наиболее эффективными мерами в решении конфликта станет полная и абсолютная отмена эмбарго на поставки Украине оружия от США, НАТО и других союзников.

Обама и Меркель думали, что если они дадут Украине летальное оружие, то это только сделает хуже. Получается, что три с половиной года мы не делали ничего, а россияне прислали тысячи единиц тяжелого вооружения (800 танков, 1500 экипированных машин и 1000 предметов артиллерии). Ну и к этому всему, восстановили 1-ю гвардейскую танковую армию, направленную на Запад, 8-ю гвардейскую армию у Ростова, а 20-ю перенесли на 700 километров ближе к восточной границе Украины.

Трамп наконец нарушил этот эмбарго, согласившись предоставить 35 противотанковых установок Javelin, что меньше, чем в одном пехотном батальоне США. Понятное дело, что это слишком мало и слишком поздно. Количество летального оружия может увеличиться, если Россия не прекратит войну или не решится на дальнейшую эскалацию.

Стивен Пайфер, старший научный сотрудник Brookings Institution:

- Доставка Javelin усиливает способность украинских войск защищать свою страну. Можно сказать наверняка, что военные мощности Украины в разы увеличились за прошедшие четыре года, поэтому приход джавелинов не так критично повлияет на их состояние, как это могло быть три-четыре года назад. Впрочем, ракеты увеличивают возможности армии выступать против большого количества танков и других военных машин, которые Россия массово забрасывала на Украину, начиная с апреля 2014 года, когда и начался конфликт на Донбассе.

Также, хотя, возможно, и наиболее важным является то, что джавелины свидетельствуют о крепкой поддержке США Украины в ответ на российскую агрессию. Москве такое не понравится, и, возможно, таки подтолкнет Кремль искать способ заключить на Донбассе реальный мир, вместо продолжать поддерживать этот кипящий конфликт.

Алина Полякова, член Brookings Institution:

- За четыре года войны с Россией, украинские войска стали более экипированными, тренированными и опытными. Джавелин не изменят ситуацию на местах - так, как они могли бы это сделать в начале конфликта в 2014-м. И шаги администрации Трампа дают России понять, что США не забыли о войне на Украине и будут продолжать поддерживать и улучшать способность украинских войск защищаться.

Александр Вершбоу, заслуженный работник Центра международной безопасности имени Брента Скоуфорта, Atlantic Council:

- Решение США предоставить Украине джавелины отобьет у России охоту идти на новые атаки против украинских военных. Это оборонительное оружие и в России нет оснований жаловаться - при условии, что они не замышляют совершить новый агрессивный акт против Украины с использованием большого количества танков, нелегально дислоцированных на оккупированном Донбассе и еще большего их количества вдоль западной границы. Предоставление Javelin, так же как и ужесточение санкций против России, дает спецпосланнику Курту Волкеру особые рычаги влияния в его попытках разрешить конфликт на востоке Украины путем переговоров.

Мелинда Хэринг (Melinda Haring )

Atlantic Council, США