Сотни российских наемников были убиты в ходе внезапного удара по нефтеперерабатывающему заводу, который контролируют войска Дональда Трампа в Сирии
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Американский истребитель F-15E Strike Eagle на авиабазе Инджирлик, Турция.
Источник: © flickr.com, US Air Force
Свидетельствует генерал ВС США
Бригадный генерал армии США Джонатан Брага (Jonathan Braga), директор по операциям основной военной группы США, ответственный за операции в Ираке и Сирии, опасается, что ответный удар может спровоцировать начало третьем мировой войны. Он утверждает, что эта атака произошла вечером 7 февраля.
Он рассказал следующее: "Мы увидели движение техники, движение военных, тренировочные маневры и прочее - то, чего прежде мы не видели".
"Я позвонил своему российскому коллеге. Мы взаимодействуем с русскими, чтобы не допускать просчетов и при необходимости снижать напряженность".
"Примерно через два часа в нашу сторону полетели артиллерийские снаряды, за которыми последовал танковый огонь прямой наводкой, а затем и огонь из стрелкового оружия со стороны нескольких сотен бойцов".
"Они перемещали артиллерийские орудия все ближе к нам. Мы еще раз связались с русскими и сказали им, чтобы они прекратили все это".
"Когда нам угрожает опасность, мы должны принимать определенные меры. Тогда мы пошли на эскалацию".
"По нашим оценкам, тогда было убито 200-300 российских наемников".
Спустя несколько минут появились американские самолеты, которые бомбили атакующих в течение трех часов.
Один высокопоставленный чиновник американского военного ведомства сообщил, что аудиозаписи этого инцидента, на которых слышно, как кто-то на русском языке говорит, что американцы устроили там ад, являются подлинными.
По некоторым данным, эти аудиозаписи были сделаны бойцами российской частной военной компании "Вагнер". Один из них сказал: "Они конкретно и четко знали, что это мы [русские] идем".
"В нашей роте сразу же погибли 200 человек, 10 погибли во второй и еще сколько-то в третьей. Все пошло очень плохо".
"Три роты понесли потери".
"У наших, кроме автоматов, ничего не было".
"Вообще ничего, и я уже не говорю о ПЗРК или чем-то подобном. Они порвали нас на куски, устроили нам ад".
"Короче, раскатали просто жестко… Обозначили себя".
"Наши вообще на что надеялись? Что [американцы] напугаются?"
"Некоторых даже нельзя опознать, слишком много погибших".
На вопрос о том, беспокоит ли его вероятность того, что этот конфликт может спровоцировать настоящую войну, генерал Брага ответил: "Очень беспокоит, и именно поэтому я всю ночь вел профессиональный диалог со своими российскими коллегами".
В заявлении Министерства иностранных дел России говорится следующее: "Российские военнослужащие не принимали никакого участия [в атаке] ни в каком качестве, и российское вооружение там не использовалось".
Томас Хант (Thomas Hunt)
Daily Express, Великобритания
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03.05.2018
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