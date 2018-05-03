Сотни российских наемников были убиты в ходе внезапного удара по нефтеперерабатывающему заводу, который контролируют войска Дональда Трампа в Сирии



Американский истребитель F-15E Strike Eagle на авиабазе Инджирлик, Турция.

Источник: © flickr.com, US Air Force Американский истребитель F-15E Strike Eagle на авиабазе Инджирлик, Турция.Источник: © flickr.com, US Air Force

Свидетельствует генерал ВС США

Бригадный генерал армии США Джонатан Брага (Jonathan Braga), директор по операциям основной военной группы США, ответственный за операции в Ираке и Сирии, опасается, что ответный удар может спровоцировать начало третьем мировой войны. Он утверждает, что эта атака произошла вечером 7 февраля.

Он рассказал следующее: "Мы увидели движение техники, движение военных, тренировочные маневры и прочее - то, чего прежде мы не видели".

"Я позвонил своему российскому коллеге. Мы взаимодействуем с русскими, чтобы не допускать просчетов и при необходимости снижать напряженность".

"Примерно через два часа в нашу сторону полетели артиллерийские снаряды, за которыми последовал танковый огонь прямой наводкой, а затем и огонь из стрелкового оружия со стороны нескольких сотен бойцов".

"Они перемещали артиллерийские орудия все ближе к нам. Мы еще раз связались с русскими и сказали им, чтобы они прекратили все это".

"Когда нам угрожает опасность, мы должны принимать определенные меры. Тогда мы пошли на эскалацию".

"По нашим оценкам, тогда было убито 200-300 российских наемников".

Спустя несколько минут появились американские самолеты, которые бомбили атакующих в течение трех часов.

Один высокопоставленный чиновник американского военного ведомства сообщил, что аудиозаписи этого инцидента, на которых слышно, как кто-то на русском языке говорит, что американцы устроили там ад, являются подлинными.

По некоторым данным, эти аудиозаписи были сделаны бойцами российской частной военной компании "Вагнер". Один из них сказал: "Они конкретно и четко знали, что это мы [русские] идем".

"В нашей роте сразу же погибли 200 человек, 10 погибли во второй и еще сколько-то в третьей. Все пошло очень плохо".

"Три роты понесли потери".

"У наших, кроме автоматов, ничего не было".

"Вообще ничего, и я уже не говорю о ПЗРК или чем-то подобном. Они порвали нас на куски, устроили нам ад".

"Короче, раскатали просто жестко… Обозначили себя".

"Наши вообще на что надеялись? Что [американцы] напугаются?"

"Некоторых даже нельзя опознать, слишком много погибших".

На вопрос о том, беспокоит ли его вероятность того, что этот конфликт может спровоцировать настоящую войну, генерал Брага ответил: "Очень беспокоит, и именно поэтому я всю ночь вел профессиональный диалог со своими российскими коллегами".

В заявлении Министерства иностранных дел России говорится следующее: "Российские военнослужащие не принимали никакого участия [в атаке] ни в каком качестве, и российское вооружение там не использовалось".

Томас Хант (Thomas Hunt)

Daily Express, Великобритания