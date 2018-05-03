В России упали расходы на оборону



Танки Т-90А.

Источник: © РИА Новости, Илья Питалев Танки Т-90А.Источник: © РИА Новости, Илья Питалев

Москва потратила на оборону в 2017 году 3,9 триллиона рублей (61 миллиард долларов), что на 17% меньше, чем в предыдущем году. Это первое сокращение оборонного бюджета России с 1998 года, сообщает Си-эн-эн со ссылкой на отчет Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).

Сокращение расходов является резким поворотом по сравнению с последними годами, когда Россия наращивала инвестиции в рамках усилий по обновлению устаревших военных систем к 2025 году. По мнению эксперта SIPRI, военная модернизация остается приоритетом российского правительства, но экономические условия затрудняют поддержание уровня расходов.

Россия пострадала от двойного падения цен на нефть и западных санкций в 2014 году, и она медленно восстанавливалась после рецессии. Сокращения оборонного бюджета удавалось избегать до прошлого года, отмечает издание.и