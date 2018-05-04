Во Французском иностранном легионе не будет русско-украинской войны



Французский Иностранный Легион.

Источник: © http://shovelingsnow.wordpress.com Французский Иностранный Легион.Источник: © http://shovelingsnow.wordpress.com

Почти 40% новобранцев Французского иностранного легиона - выходцы из бывшего СССР. Среди них много россиян и украинцев, которые смогли сохранить солидарность и дружеские отношения, несмотря на резкое ухудшение отношений между двумя странами.

Двое широкоплечих мужчин молча садятся за стол. По просьбе Владислава, старшего сержанта из службы по связям с общественностью Иностранного легиона, они снимают с груди значки со своей фамилией и группой крови. Эта информация должна оставаться конфиденциальной. Юрий, 43 года, из Москвы, почти 20 лет служит в Легионе. Владимир 41 год, 15 лет служит в Легионе, родом из Украины. Он родился в маленькой деревушке под Днепропетровском, на востоке страны. "И теперь вы хотите, чтобы мы все на него набросились, да?" - очень серьезно спрашивает Юрий, и все трое начинают хохотать.

Мы находимся в штаб-квартире Легиона в городке Обань (Aubagne) на юге Франции. Иностранный легион - это особое войсковое соединение французской сухопутной армии, которое с 1831 года принимает в свои ряды иностранцев готовых сражаться и отдать свою жизнь за чужую страну. После падения Берлинской стены выходцы из Восточной Европы составляли почти треть новобранцев, иногда эта цифра достигала 40%.

"Существует только одна национальность: легионер"

Как и в случае с лицами, просящими убежища, наплыв желающих попасть в Легион зависит от изменения ситуации в Старом свете. Так, в начале 1990-х годов на смену полякам пришли югославы, затем появились болгары, русские, белорусы, украинцы и молдаване. Сегодня представители бывших советских республик составляют большую часть войск. В основном это православные славяне почти все говорящие по-русски.

Юрий и Владимир тоже родились и выросли в одной и той же стране - бывшем СССР. "Здесь есть только одна национальность: легионер", - хором говорят мужчины. В их кодексе чести говорится: "Каждый легионер - твой брат по оружию, независимо от его национальности, расы, религии. Ты всегда должен проявлять с ним солидарность, которая должна объединять членов одной семьи".

Французские офицеры не скрывают своего восхищения выходцами из бывшего СССР. "Они превосходные бойцы и обладают огромной устойчивостью и способностью к адаптации", - говорит капитан Седрик (Cédric), который готовит следующую миссию в Грузию. Французы также отмечают, что российско-украинский конфликт не повлиял на их лояльность и подчеркивают не только равенство внутри Легиона, но и его объединяющую роль.

"Информационная война"

Юрий и Владимир пришли сюда, чтобы подтвердить это. Они оба помнят 2014 год, когда их страны стали врагами. Аннексия Крыма, потом война на Донбассе… "Это было как в страшном сне", - говорит Владимир. "Кошмар", - добавляет Юрий. Оба следили за новостями по телевидению, не доверяя пропаганде и дезинформации. Столкнувшись с этой " информационной войной", они вместе со своими семьями добровольно стали французами, получили французское гражданство через положенные по уставу пять лет.

Юрий - крестный отец детей Владимира и наоборот. Их дружба не пострадала, несмотря на то, что события в их странах повлияли на их жизнь по-разному. Юрий каждый год приезжает в Москву навестить родителей, а Владимир был на родине всего один раз. Он приезжал на похороны своего отца. Говоря с Владимиром, складывается ощущение, что Майдан и все остальные события на Украине не имеют к нему никакого отношения. Как будто это произошло на другой планете. С другой стороны, обнищание восточной Украины - вещь абсолютно реальная. "Никто не покинет свою страну, если он может там достойно жить", - говорит он.

"Редкие недоразумения"

Владислав, старший сержант родом из Украины, говорит, что никогда не сталкивался ни с какими недоразумениями или напряженностью между русскими и украинцами в Легионе. За исключением одного или двух незначительных случаев. Владислав утверждает, что никто из них не вернулся сражаться на родину, как это сделали десять лет назад их товарищи из бывшей Югославии во время развала страны. Некоторые из них повели себя особенно жестоко в этой братоубийственной войне, как например серб Милорад Улемек (Milorad Ulemek) или хорват Анте Готовина (Ante Gotovina).

Помимо здравых рассуждений Юрию и Владимиру помогает еще одна маленькая хитрость, чтобы не озлобиться. Это - музыка. Оба являются полноправными легионерами. Они оба участвуют в операциях "Часовой" (Sentinelle) на территории Франции. Но поля боя, на котором они блистают ярче всего - это знаменитый духовой оркестр Французского иностранного легиона. Около шестидесяти музыкантов, вместе с "саперами" в оранжевых фартуках, каждый год участвуют в параде по случаю Дня независимости Франции на Елисейских полях. Они объездили весь мир в качестве послов Франции и их подразделения, и принимали участие в самом главном празднике Легиона, "Камероне" (Camerone), который состоялся 30 апреля в честь легендарного сражения в Мексике в 1863 году. Юрий несет трубу, Владимир тромбон. Потому что их "настоящая борьба - это музыка".

Александр Леви (Alexandre Lvy)

Le Temps, Швейцария