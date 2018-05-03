Эксперты определяют "родословную" сирийской 500-мм РСЗО

Мощная штурмовая реактивная система залпового огня (РСЗО) Golan-1000 вызвала значительный интерес у военных экспертов. До сих пор нет единого мнения о том, какой из ранее выпущенных образцов военной техники ближе всего к новому оружию, пишет Вестник Мордовии.

Отвага2004

Такое внимание понятно: установка с тремя направляющими способна вести огонь ракетами рекордного калибра в 500 мм и весом в полтонны.

"Одни считают, что у этой системы, созданной на шасси основного боевого танка, есть общее с российским ТОС-1А. Действительно, определенное влияние "Солнцепека" имеется. Правда, российская машина относится к огнеметным системам, применяющим специальные реактивные снаряды с зажигательным или термобарическим составом. А у Golan-1000 боеприпасы, по всей видимости, осколочно-фугасные", – говорится в материале Дмитрия Лемешко.

Специалисты вспоминают даже о 380-мм ракетах с твердотопливным двигателем германских самоходок "Штурмтигр". Эти боеприпасы также использовались в ходе уличных боев для уничтожения различного рода укреплений.

Существует также мнение, что линейка реактивных снарядов "Golan" ближе к советским изделиям. "Наши воины на заключительном этапе Великой Отечественной на базе боеприпасов к знаменитым "Катюшам" изготавливали так называемые "летающие торпеды", которые были значительно мощнее оригинала и эффективно крушили оборону нацистов", пишет автор.

В Сирии при изготовлении "укрупненных" РС как основа используются элементы серийных 122-мм БМ-21 "Град" или 130-мм Vz.51. Дальность стрельбы небольшая, но как показала практика, ущерб противнику наносится значительный – как материальный, так и моральный.