Песков назвал неточной информацию СМИ о сокращении военных расходов РФ на 20%



Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: © Михаил Метцель/ТАСC Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Источник: © Михаил Метцель/ТАСC

При этом представитель Кремля отметил, что в России действительно уменьшается объем оборонных расходов

СОЧИ, 3 мая. /ТАСС/. Тенденция сокращения оборонных расходов в РФ действительно существует, она связана с завершением в целом технологического перевооружения Вооруженных сил, однако озвученные в СМИ цифры в 20% неверны. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикации со ссылкой на доклад Стокгольмского института изучения проблем мира, согласно которым расходы на вооружение в России в 2017 году снизились на 20% в долларовом эквиваленте.

"Цифры не совсем соответствуют действительности, но тенденция указана правильно", - сказал Песков.

Он напомнил, что об этой тенденции ранее неоднократно говорил президент РФ Владимир Путин. Она объясняется тем, что в российской армии проведена широкомасштабная работа по техническому и технологическому обновлению, "в основном этот процесс завершен и поэтому пик расходов на технологическое вооружение пройден". "Поэтому расходы имеют тенденцию к незначительному постепенному сокращению", - отметил Песков. Он при этом подчеркнул, что это не означает замедления работы оборонно-промышленного комплекса РФ, он работает "в полную силу, ведутся и высокотехнологичные разработки, и так далее"

Конкретные цифры сокращения расходов на вооружение Песков не озвучил, переадресовав этот вопрос в Минобороны.