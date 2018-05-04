Песков назвал неточной информацию СМИ о сокращении военных расходов РФ на 20%
|
|
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Источник: © Михаил Метцель/ТАСC
При этом представитель Кремля отметил, что в России действительно уменьшается объем оборонных расходов
СОЧИ, 3 мая. /ТАСС/. Тенденция сокращения оборонных расходов в РФ действительно существует, она связана с завершением в целом технологического перевооружения Вооруженных сил, однако озвученные в СМИ цифры в 20% неверны. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикации со ссылкой на доклад Стокгольмского института изучения проблем мира, согласно которым расходы на вооружение в России в 2017 году снизились на 20% в долларовом эквиваленте.
"Цифры не совсем соответствуют действительности, но тенденция указана правильно", - сказал Песков.
Он напомнил, что об этой тенденции ранее неоднократно говорил президент РФ Владимир Путин. Она объясняется тем, что в российской армии проведена широкомасштабная работа по техническому и технологическому обновлению, "в основном этот процесс завершен и поэтому пик расходов на технологическое вооружение пройден". "Поэтому расходы имеют тенденцию к незначительному постепенному сокращению", - отметил Песков. Он при этом подчеркнул, что это не означает замедления работы оборонно-промышленного комплекса РФ, он работает "в полную силу, ведутся и высокотехнологичные разработки, и так далее"
Конкретные цифры сокращения расходов на вооружение Песков не озвучил, переадресовав этот вопрос в Минобороны.
|
03.05.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
04.05.2018 На Украину прибыли "Джавелины". Что дальше?
04.05.2018 Большой риск для войск Путина: как Украине поможет новое оружие
04.05.2018 МиГ-31К с комплексом "Кинжал" примут участие в параде Победы в Москве
03.05.2018 Американцы в шоке от новых роботов Шойгу
03.05.2018 Олег Рязанцев: «Цифровизация – это выход на новый уровень производства»
03.05.2018 Помпео сделал выговор турецкому коллеге за покупку С-400
03.05.2018 План загрузки предприятий Крыма до 2030 года сформируют в течение двух месяцев
03.05.2018 Медведев рассказал об уровне выполнения гособоронзаказа