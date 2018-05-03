Минобороны выделит средства на увеличение довольствия военных



Российские военнослужащие. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Евгений Биятов Российские военнослужащие. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Евгений Биятов

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Минобороны России выделит более 80 миллиардов рублей до 2020 года на увеличение денежного довольствия военнослужащих, заявила заместитель главы военного ведомства Татьяна Шевцова.

"Для проведения индексации денежного довольствия дополнительно на 2018-2020 годы для Минобороны России выделены бюджетные ассигнования в объёме 82,1 миллиарда рублей", - сказала Шевцова на совещании в военном ведомстве.

По её словам, впервые с 2012 года по инициативе Минобороны президентом России принято решение о ежегодной индексации денежного довольствия военнослужащих до 2020 года в размере не менее 4% в год.

С 1 января 2018 года увеличены должностные оклады и оклады по воинскому званию военнослужащим на 4%, также на 4% повышена заработная плата всем категориям гражданского персонала Вооружённых сил.

"Предусмотрена индексация оплаты труда в 2019 и 2020 годах на 4%. На эти цели дополнительно выделено 38,4 миллиарда рублей", - добавила Шевцова.