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Центр аддитивных технологий будет создан на ММП им. В.В. Чернышева

04.05.2018 АО "ОДК" 589 0
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Лого ММП им В.В.Чернышева
Логотип ОАО "ММП им В.В.Чернышева".
Источник: http://www.avia500.ru/

Создание высокотехнологичного Центра Аддитивных Технологий (ЦАТ) началось на территории АО «Московское машиностроительное предприятие имени В.В. Чернышева» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех). Организаторами ЦАТ являются корпорации авиационного кластера Ростеха: холдинги АО «ОДК», АО «Вертолеты России», АО «КРЭТ» и АО «Технодинамика». Работы будут вестись в интересах российской промышленности в части формообразования и ремонта металлических изделий.


Аддитивные технологии (АТ) – одно из наиболее динамично развивающихся направлений «цифрового» производства, которое позволяет применить новый подход к созданию изделия, сократить количество деталей конструкции и их стоимость. Освоение АТ консолидированно ведется на всех предприятиях ОДК. Холдинг планирует применять их при серийном производстве перспективных российских газотурбинных двигателей, которые будут сертифицированы в 2025 – 2030 гг.


Организаторы проекта ставят перед собой цель вывести ЦАТ на лидирующие позиции в промышленности России и сделать его передовым центром внедрения в производство новых технологий. Основной продукцией, которая предполагается к поставке на рынок, будут детали уже прошедшие опытно-конструкторские работы в холдингах из титана, кобальт-хрома, нержавеющей стали, инконеля и алюминия. По расчетам участников проекта, первая опытная партия деталей будет изготовлена в центре уже в 2019 г.


Для обеспечения работы ЦАТ на АО «ММП имени В.В. Чернышева» будет создан конструкторско-технологический комплекс, который включит в себя лабораторию металлургических исследований и конструкторское бюро.


«Наша задача – сформировать единую производственную и конструкторскую среду внедрения аддитивных технологий с учетом лучших мировых практик. По направлению аддитивных технологий ОДК работает уже более 14 лет. Эти технологии позволяют сократить в два раза количество деталей в ряде узлов газотурбинных двигателей, а также дают возможность применить другой подход мышления к созданию формы, что позволяет не только уменьшить количество деталей, но и снизить стоимость двигателя. Уже сегодня мы используем данные технологии: в ОДК в год методом аддитивных технологий изготавливается порядка трех тонн деталей», – говорит заместитель генерального директора – генеральный конструктор АО «ОДК» Юрий Шмотин.


«Нашими клиентами станут предприятия Ростеха и других госкорпораций, - отмечает куратор проекта, главный инженер АО «ММП имени В.В. Чернышева» Владислав Кочкуров. – Будем проводить испытания и сертификацию новой продукции».
03.05.2018
Права на данный материал
принадлежат АО "ОДК"
Материал передан ВПК.name правообладателем
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Вертолеты России
КРЭТ
ММП им.Чернышева
ОДК УК
Технодинамика

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