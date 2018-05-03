В Ираке заметили модифицированные комплексы "Корнет-Э"
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ПТРК "Корнет-Э" с тепловизионным прицелом 1ПН79-1 ВС Ирака.
Источник: twitter KLKAMASH2
Иракская армия продемонстрировала противотанковый ракетный комплекс "Корнет-Э" с тепловизионным прицелом 1ПН79-1. Фотография модифицированной пусковой установки одного из лучших в мире ПТРК появилась в twitter KLKAMASH2.
Kornet -E + 1PN79-1 Thermal imaging sight #Iraqi_army #Iraq #Russia pic.twitter.com/60EBrisINK— KLKAMASH2 (@KLKAMASH2018) 1 мая 2018 г.
Благодаря этому оптико-электронному устройство бойцы правительственных войск получили возможность эффективнее применять управляемые ракеты российского производства ночью и в условиях плохой видимости.
Например, танк, боевую машину пехоты, другой крупный бронеобъект противника можно засечь на дальности в 4500 м, а на расстоянии в 2500 м уверенно распознать их тип. Прибор может работать до 6 часов. Его вес составляет 11 кг.
Также, кроме боевой техники, при помощи комплекса "Корнет-Э" в ночное время возможно поражение огневых точек, укреплений и живой силы. Для этого предназначены ракеты с мощными термобарическими боевыми частями.
Особенностью боевого применения изготовленных в России ПТУР является то, что военнослужащие силовых структур Ирака монтируют пусковые установки на технику производства различных стран мира, в том числе американскую. Так "Корнеты-Э" можно увидеть на колесных бронеавтомобилях HMMWV, М1117 Guardian, на гусеничных М113, а также на различных автомобилях.
Kornet-E #Iraq #Iraqi_army pic.twitter.com/3EnmgH3b6Q— KLKAMASH2 (@KLKAMASH2018) 24 апреля 2018 г.
Алексей Брусилов
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03.05.2018
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