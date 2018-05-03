Ледокол "Илья Муромец" завершил испытания и вернулся в Мурманск
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Дизель-электрический ледокол Илья Муромец. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Павел Львов
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Новейший ледокол Северного флота "Илья Муромец" завершил программу ледовых испытаний и вернулся в порт приписки Мурманск, сообщил начальник пресс-службы СФ Вадим Серга.
"Успешно завершив работу в районе Карских ворот, экипаж ледокола обеспечил первую ледовую проводку в Белом море подводного крейсера стратегического назначения "Юрий Долгорукий", после чего направился в Мурманск", - заявил он.
По его словам, экипаж судна находился в море 19 суток. Испытания проходили в проливе Карские ворота и в восточных районах Баренцева моря на ледовых полях различной толщины и плотности. В ходе испытаний ледокол подтвердил все заявленные тактико-технические характеристики.
Ледокол "Илья Муромец" построен на предприятии "Адмиралтейские верфи" в Санкт-Петербурге. Принят в состав ВМФ России 30 ноября 2017 года. Прибыл на СФ 2 января 2018 года. Ледокол имеет водоизмещение около шести тысяч тонн, длину - 85 метров, ширину - около 20 метров. На его борту имеются вертолетная площадка, кран грузоподъемностью 26 тонн и буксировочное устройство. Благодаря своей многофункциональности ледокол может широко применяться для выполнения научно-исследовательских, транспортных, спасательных и других задач в Арктике.
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03.05.2018
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