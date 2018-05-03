Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Ледокол "Илья Муромец" завершил испытания и вернулся в Мурманск

04.05.2018 РИА Новости 210 0
0
Понравилась новость?
 +1
Дизель-электрический ледокол Илья Муромец. Архивное фото
Дизель-электрический ледокол Илья Муромец. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Павел Львов

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Новейший ледокол Северного флота "Илья Муромец" завершил программу ледовых испытаний и вернулся в порт приписки Мурманск, сообщил начальник пресс-службы СФ Вадим Серга.

"Успешно завершив работу в районе Карских ворот, экипаж ледокола обеспечил первую ледовую проводку в Белом море подводного крейсера стратегического назначения "Юрий Долгорукий", после чего направился в Мурманск", - заявил он.

По его словам, экипаж судна находился в море 19 суток. Испытания проходили в проливе Карские ворота и в восточных районах Баренцева моря на ледовых полях различной толщины и плотности. В ходе испытаний ледокол подтвердил все заявленные тактико-технические характеристики.

Ледокол "Илья Муромец" построен на предприятии "Адмиралтейские верфи" в Санкт-Петербурге. Принят в состав ВМФ России 30 ноября 2017 года. Прибыл на СФ 2 января 2018 года. Ледокол имеет водоизмещение около шести тысяч тонн, длину - 85 метров, ширину - около 20 метров. На его борту имеются вертолетная площадка, кран грузоподъемностью 26 тонн и буксировочное устройство. Благодаря своей многофункциональности ледокол может широко применяться для выполнения научно-исследовательских, транспортных, спасательных и других задач в Арктике.
03.05.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Юрий Долгорукий
Компании
Адмиралтейские верфи
Проекты
21180
Арктика
СФ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 04.05 15:02
  • 9
Российская боевая техника не располагает защитой от "Джавелинов"
  • 04.05 14:58
  • 7
Еще 20 "Аллигаторов". Египет получит партию новейших вертолетов до конца месяца
  • 04.05 14:56
  • 12
«Не слушайте Москву, Израиль легко уничтожит хваленые С-300»
  • 04.05 14:54
  • 6
Первые изображения боевой машины морской пехоты появились в Сети
  • 04.05 14:45
  • 2
Новый мотоцикл «Урал» комплектуется бутылкой водки и консервами
  • 04.05 14:39
  • 1
Во Французском иностранном легионе не будет русско-украинской войны
  • 04.05 14:30
  • 1
Черноморский флот готов обеспечить безопасность в Азовском море
  • 04.05 14:29
  • 5
В США назвали главные достоинства Су-57
  • 04.05 13:58
  • 20
Российский истребитель потерпел катастрофу в Сирии
  • 04.05 13:56
  • 2
Явление "Панциря-М"
  • 04.05 11:53
  • 2
Хуситы подбили танк "Абрамс" на территории Саудовской Аравии
  • 04.05 11:45
  • 19
Россию предупреди­ли: могут быть бомбардировки
  • 04.05 11:36
  • 38
В МО назвали пособничеством терроризму публикацию Мирзаяновым формул отравляющих веществ
  • 04.05 11:36
  • 1
Су-27 совершил "непрофессиональный" перехват
  • 04.05 11:33
  • 1
Перл-Харбор, вторая попытка
другие обсуждаемые темы