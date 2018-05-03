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ВВС Нигерии получили вторую партию вертолетов Ми-35M

04.05.2018 ЦАМТО 195 0
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Ми-35М
Доставка рейсом транспортного самолета Ан-124-100 вертолетов Ми-35М на нигерийскую авиабазу Макурди.
Источник: www.facebook.com/hqnigerianairforce

ЦАМТО, 3 мая. Командование Военно-воздушных сил Нигерии объявило о доставке 30 апреля второй партии новых ударных вертолетов Ми-35M, приобретенных федеральным правительством страны в России.

Два вертолета были доставлены самолетом Ан-124 ОАО "Государственная авиакомпания "224 Летный отряд". Смешанная группа из российских специалистов и персонала ВВС Нигерии произвела разгрузку частично разобранных вертолетов. Для выполнения необходимых формальностей на авиабазе присутствовали сотрудники таможенной и миграционной служб Нигерии.

Как сообщал ЦАМТО, впервые о подписании контракта на поставку Нигерии вертолетов Ми-35М стало известно в сентябре 2014 года. В ходе выставки ADEX-2014 руководитель объединенной делегации госкорпорации "Ростех" Сергей Гореславский заявил, что Россия в августе заключила с Нигерией крупный контракт на поставку "серьезного количества" Ми-171Ш и нескольких вертолетов Ми-35М. В годовом отчете ОАО "Роствертол" за 2014 год сообщалось о заключении контракта на поставку Нигерии 6 вертолетов Ми-35М. В оборонном бюджете Нигерии на 2014 год на закупку 6 машин предусматривалось выделение 1,867 мдрл. найра. В бюджете Нигерии на 2016 год сообщалось о выделении 11,666 млрд. найра (около 58 млн. долл.) на приобретение двух вертолетов Ми-35M.

В августе 2016 года командующий ВВС Нигерии маршал авиации Саддик Абубакар (Saddique Abubakar) заявил о планах получить в ближайшее время из России 12 ударных вертолетов Ми-35М. В годовом отчете холдинга "Вертолеты России" за 2015 год упоминается контракт на поставку ВС Нигерии 20 транспортно боевых вертолетов.

Первая пара Ми-35М была передана ВС Нигерии в декабре 2016 года и официально вошла в боевой состав ВВС в апреле 2017 года. Вторая пара вертолетов официально войдет в состав ВВС после повторной сборки, проведения наземных и летных испытаний. Планируется, что поставка всех вертолетов будет выполнена к концу 2018 года.
03.05.2018
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Нигерия
Россия
Продукция
Ан-124
Ми-17
Ми-35
Ми-35М
Ми-8АМТ
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Вертолеты России
Роствертол
Ростех

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