Минобороны планирует модернизировать четыре штурмовика Су-25
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Российский штурмовик Су-25.
Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков
ЦАМТО, 3 мая. Министерство обороны РФ проводит тендер на ремонт с модернизацией самолетов типа Су-25 в вариант Су-25СМ3, максимальная цена контракта составляет 1,6 млрд. руб.
Информация об этом, как передает "РИА Новости", размещена на портале госзакупок.
Указывается, что к 10 ноября 2019 года оборонное ведомство России рассчитывает получить четыре модернизированных штурмовика.
Исполнителя планируется определить в начале июня по итогам закрытого аукциона.
Согласно информации на сайте госзакупок, в прошлом году Минобороны заключило с АО "121 Авиационный ремонтный завод" аналогичный контракт. Указывается, что работы по модернизации четырех штурмовиков завершатся до конца текущего года, передает "РИА Новости".
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03.05.2018
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