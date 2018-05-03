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Минобороны планирует модернизировать четыре штурмовика Су-25

04.05.2018 ЦАМТО 288 0
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Российский штурмовик Су-25
Российский штурмовик Су-25.
Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков

ЦАМТО, 3 мая. Министерство обороны РФ проводит тендер на ремонт с модернизацией самолетов типа Су-25 в вариант Су-25СМ3, максимальная цена контракта составляет 1,6 млрд. руб.

Информация об этом, как передает "РИА Новости", размещена на портале госзакупок.

Указывается, что к 10 ноября 2019 года оборонное ведомство России рассчитывает получить четыре модернизированных штурмовика.

Исполнителя планируется определить в начале июня по итогам закрытого аукциона.

Согласно информации на сайте госзакупок, в прошлом году Минобороны заключило с АО "121 Авиационный ремонтный завод" аналогичный контракт. Указывается, что работы по модернизации четырех штурмовиков завершатся до конца текущего года, передает "РИА Новости".
03.05.2018
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принадлежат ЦАМТО
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Страны
Россия
Продукция
Су-25
Компании
Минoбороны РФ

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