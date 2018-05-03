Главком ВМФ России поблагодарил экипаж ОИС "Адмирал Владимирский" за успешный визит в порт Читтагонг



Океанографическое исследовательское судно (ОИС) Балтийского флота «Адмирал Владимирский».

Источник: Управление навигации и океанографии Минобороны РФ Океанографическое исследовательское судно (ОИС) Балтийского флота «Адмирал Владимирский».Источник: Управление навигации и океанографии Минобороны РФ

ЦАМТО, 3 мая. Главком ВМФ России адмирал Владимир Королев поблагодарил экипаж океанографического исследовательского судна ВМФ "Адмирал Владимирский" за успешно выполненную задачу, первого за несколько десятилетий, захода в порт Читтагонг (Бангладеш).

Капитан ОИС "Адмирал Владимирский" Александр Пышкин доложил в адрес Главного командования ВМФ, что "судно завершило деловой заход в Читтагонг, который состоялся с 28 апреля по 1 мая, после выполнения полного объема работ в назначенном районе Индийского океана по плану 2-й Международной экспедиции в Индийский океан, осуществляемой под эгидой Межправительственной океанографической комиссией ЮНЕСКО".

Экипаж ОИС "Адмирал Владимирский" отдал почести советским морякам, принимавшим участие в разминировании фарватера этого порта в 1971-1973гг. В частности, российскими моряками были возложены венки и цветы к мемориальному захоронению старшего матроса Юрия Редькина, погибшего при разминировании порта Читтагонг в 1973 году.

По сообщению капитана ОИС "Адмирал Владимирский" Александра Пышкина, "моряки и жители Бангладеш проявили исключительную искренность и оказали теплый прием экипажу судна. Каждый из нас ощущал великую благодарность земли Бангладеш за ту помощь, которая нами была оказана в 70-х годах".

"Экипажу ОИС "Адмирал Владимирский" была предоставлена возможность посетить Военно-морскую академию ВМС Бангладеш, школу морского спецназа, океанографический центр и школу военно-морского искусства. Командование судна нанесло протокольные визиты командованию ВМС Бангладеш, командующему военно-морским районом и руководству администрации порта Читтагонг, базу сил специального назначения", – сообщил в своем докладе в Адмиралтейство А.Пышкин.

По его словам "борт ОИС "Адмирал Владимирский" посетили свыше 150 военных моряков Бангладеш. Установившаяся дружба была закреплена футбольным матчем между моряками двух стран".

Океанографическое исследовательское судно "Адмирал Владимирский" в ходе делового захода пополнило запасы воды и продовольствия до установленных норм и, в настоящее время, взяло курс из Индийского океана на Средиземное море, где в период с 21 по 25 мая посетит порт Мессина (Сицилия) для участия в памятных мероприятиях в честь 110-летия подвига моряков и гардемаринов отряда кораблей Российского флота под командованием адмирала В.И.Литвинова, совершенного при оказании помощи жителям разрушенного землетрясением города (8 января 1908 года материковая часть Италии, остров Сицилия подверглись ударам землетрясения силой 7,5 баллов по шкале Рихтера и вызванного им цунами, количество погибших превысило 100 тыс. человек).

"Материальная часть, навигационные системы и гидрографическое оборудование судна работают без замечаний, в штатном режиме. Экипаж судна здоров и продолжает выполнять задачи дальнего похода" – сообщил А.Пышкин.

По его информации, "гидрографические исследования назначенного района Индийского океана по плану экспедиции, проводившиеся более 60 суток, завершены. Гидрографы за время похода произвели 28781 линейных километра общей съемки рельефа дна методом промера, а также около 29000 километров гравиметрической съемки дна. Произведено также 1608 определений среднеквадратической погрешности основных навигационных параметров, более 800 судовых метеоисследований. Была организована работа более 200 временных дрейфовых и разовых гидрологических станций".

"Экипаж ОИС "Адмирал Владимирский" проявил высокую морскую выучку. Мне хорошо известно, что заход в порт Читтагонг имеет определенные навигационные сложности и особенности. Это небольшие глубины и сильные приливные явления. Тем не менее, моряки судна показали хорошую подготовку и отличную морскую практику", – сказал Главнокомандующий ВМФ адмирал Владимир Королев, оценивая действия экипажа океанографического исследовательского судна "Адмирал Владимирский".

Справочно:

15 декабря 2017 года ОИС "Адмирал Владимирский" вышло из Кронштадта в дальний гидрографический поход в рамках 2-й Международной экспедиции в Индийский океан, осуществляемой под эгидой Межправительственной океанографической комиссией ЮНЕСКО.

Экипажу судна "Адмирал Владимирский" и участникам экспедиции на его борту была поставлена задача в течение 6 месяцев похода выполнить комплекс гидрометеорологических наблюдений, провести большой объем исследовательской работы с целью корректуры морских навигационных карт по маршруту перехода в Балтийском, Северном, Средиземном и Красном морях, а также в Индийском океане и в северо-восточной части Атлантического океана. Главная задача похода, в который отправилось судно "Адмирал Владимирский" – комплексные океанографические исследования в Индийском океане. Поход был спланирован и организован в рамках 2-й Международной экспедиции в Индийский океан под эгидой Межправительственной океанографической комиссии ЮНЕСКО.

Экипаж судна до этого совершил две исторические экспедиции за последние несколько лет, – кругосветную и антарктическую, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.