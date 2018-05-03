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Военно-морской политехнический институт ВУНЦ ВМФ вышел на новый качественный уровень НИОКР

04.05.2018 ЦАМТО 275 0
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ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия»
ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия».
Источник: Минобороны РФ

ЦАМТО, 3 мая. Деятельность ученых ВУНЦ ВМФ за 5 лет вышла на новый качественный уровень взаимодействия, координации совместных исследований с Российской Академией наук, научными учреждениями, организациями и промышленными предприятиями, ведущими исследования по оборонной тематике ВМФ.

За последние 5 лет в институте выполнено более 600 научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, нашедших применение, в том числе, и в отрасли кораблестроения. Ученые института приняли активное участие в 34 международных, 27 всероссийских, 11 региональных и 78 профильных научных конференциях разной направленности.

Помимо этого, научно-педагогическим составом Военно-морского политехнического института опубликовано более 350 статей в международных и всероссийских изданиях, более 1500 статей и тезисов в изданиях института, в том числе: 42 монографии, 55 учебников, 856 учебных и учебно-методических пособий, 677 научных статей, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
03.05.2018
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Россия
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Минoбороны РФ
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