Инженерные войска представят новейшие средства защиты для военнослужащих на форуме "Армия-2018"
|
|
Защитные костюмы для инженерно-саперных подразделений ОВР-2-02.
Источник: defendingrussia.ru
ЦАМТО, 3 мая. Инженерные войска на форуме "Армия-2018" представят средства защиты, входящие в общевойсковые комплекты разминирования, разработанные для военнослужащих инженерных войск различных специальностей и усовершенствованные по опыту их применения при выполнении спецзадач, в том числе в САР.
Среди них комплекты разминирования ОВР-ЗШ и ОВР-2-02 с максимально высокой степенью защиты, оснащенные системами телекоммуникации и охлаждения. Во входящем в состав комплектов защитном костюме сапера, кроме подсумков для боекомплекта, предусмотрена линейка карманов различных типоразмеров, крепящихся к костюму по системе Молле. Это позволяет военнослужащему разместить все приспособления, необходимые ему для выполнения конкретных задач индивидуально в зависимости от личных биометрических параметров и особенностей. Для защиты головы в составе комплектов предусмотрен шлем, оборудованный видеокамерой и светодиодным фонарем, наушниками с активной защитой слуха и ларингофоном, сопряженными со средствами связи и средствами поиска.
В состав дополнительного оборудования комплектов в зависимости от специфики задач включены многофункциональная саперная лопатка или саперный мачете, приборы и приспособления для дистанционной работы с взрывоопасными предметами, штурмовая лестница, штурмовой щит, гидравлические кусачки и домкрат, дисковая пила, комбинированные ножницы, подрывная машинка, специальные фонари и другие специальные средства, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
|
03.05.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
18.04.2018 Инженерные войска представят на форуме "Армия-2018" более 60 перспективных образцов вооружения
18.04.2018 На форуме "Армия-2018" представят более 60 образцов вооружений
10.01.2018 Что ждет российскую армию в 2018 году
29.08.2017 На форуме "Армия-2017" впервые представили высокозащищенные комплекты разминирования для штурмовых подразделений
28.08.2017 На форуме "Армия-2017" впервые показали новейшие комплекты разминирования
04.04.2017 На Форуме «Армия-2017» представят костюмы саперов с системой охлаждения
03.04.2017 На форуме "Армия-2017" Военные инженеры покажут прошедшие проверку Сирией костюмы сапера
11.07.2016 Минобороны РФ продемонстрировало в Муроме новейшие образцы инженерного вооружения