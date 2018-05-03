Россия в мае поставит Египту около 20 боевых вертолетов Ка-52 - источник
|
|
Вертолет Ка-52 "Аллигатор".
Источник: militaryparitet.com
Москва. 3 мая. ИНТЕРФАКС-АВН - Россия до конца месяца поставит в Египет около 20 разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор", сообщил "Интерфаксу" осведомлённый источник.
"До 30 мая египетской стороне будет поставлена очередная партия Ка-52 из 18-22 вертолетов", - сказал собеседник агентства.
Он напомнил, что в 2017 году Египту была передана партия из 15 вертолетов, а всего по контракту необходимо поставить 46 "Аллигаторов".
Ранее глава холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский сообщил, что в 2018 году компанией будет произведено около 25 боевых "Аллигаторов", шесть из них предназначены для Минобороны РФ, остальные - на экспорт.
"В прошлом году (Арсеньевской авиационной компанией (ААК) "Прогресс" - ИФ) 27 вертолетов было произведено. На этот год объем - порядка 25 вертолетов", - заявил А.Богинский во время посещения завода.
Он отметил, что по сравнению с 2016 годом объем выпускаемой продукции увеличился более чем в два раза, так как к поставкам по гособоронзаказу прибавилось исполнение экспортного контракта.
В ноябре в пресс-службе Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России "Интерфаксу" сообщили, что "контракт на поставку вертолетов Ка-52 в Египет реализуется в соответствии с ранее согласованным графиком".
Ранее египетские СМИ сообщили, что в сентябре Египет получил новую партию ударных вертолетов Ка-52.
Боевой разведывательно-ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор" серийно выпускается для нужд министерства обороны РФ с 2010 года. Вертолет предназначен для уничтожения танков, бронированной и небронированной боевой техники, живой силы, вертолетов и других летательных аппаратов противника на переднем крае и в тактической глубине, в любых погодных условиях и в любое время суток.
Экспортный вариант Ка-52 является модификацией серийного боевого вертолета. В отличие от базовой модели "Аллигатор" для иностранного заказчика изготовлен с использованием антикоррозионных материалов и обладает усиленной конструкцией фюзеляжа. На нем установлены новые стойки шасси и колеса, рассчитанные на увеличенную взлетную массу вертолета.
На Ка-52 в экспортном исполнении установлен новый бортовой комплекс обороны и прицельная станция, которая обеспечивает большую дальность обнаружения и распознавания целей. Также вертолет оснащен обновленным комплексом бортового оборудования, системой объективного контроля, усовершенствованной цифровой системой видеорегистрации, а также новой системой охлаждения, обеспечивающей работу вертолета в условиях жаркого климата.
|
03.05.2018
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
02.02.2018 ААК "Прогресс": 10 лет в холдинге "Вертолеты России"
08.12.2017 "Вертолеты России" завершили передачу вертолетов Ка-52 в рамках Гособоронзаказа 2017 года
25.09.2017 Делегация из КНР впервые посетила ААК "Прогресс" им. Н.И.Сазыкина
28.08.2017 Бронетанковый дебют "Армии-2017": итоги оружейного форума
24.08.2017 Александр Денисов: "В новой программе вооружения разработке и производству высокоточного оружия отведено определяющее значение"
07.06.2017 "Вертолеты России" открыли вторую линию по производству Ка-52
06.06.2017 На предприятии холдинга "Вертолеты России" прошла проверка исполнения Гособоронзаказа
18.05.2017 Между военными и промышленностью пролегла лопасть