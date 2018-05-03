Россия в мае поставит Египту около 20 боевых вертолетов Ка-52 - источник



Вертолет Ка-52 "Аллигатор".

Источник: militaryparitet.com Вертолет Ка-52 "Аллигатор".Источник: militaryparitet.com

Москва. 3 мая. ИНТЕРФАКС-АВН - Россия до конца месяца поставит в Египет около 20 разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор", сообщил "Интерфаксу" осведомлённый источник.

"До 30 мая египетской стороне будет поставлена очередная партия Ка-52 из 18-22 вертолетов", - сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что в 2017 году Египту была передана партия из 15 вертолетов, а всего по контракту необходимо поставить 46 "Аллигаторов".

Ранее глава холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский сообщил, что в 2018 году компанией будет произведено около 25 боевых "Аллигаторов", шесть из них предназначены для Минобороны РФ, остальные - на экспорт.

"В прошлом году (Арсеньевской авиационной компанией (ААК) "Прогресс" - ИФ) 27 вертолетов было произведено. На этот год объем - порядка 25 вертолетов", - заявил А.Богинский во время посещения завода.

Он отметил, что по сравнению с 2016 годом объем выпускаемой продукции увеличился более чем в два раза, так как к поставкам по гособоронзаказу прибавилось исполнение экспортного контракта.

В ноябре в пресс-службе Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России "Интерфаксу" сообщили, что "контракт на поставку вертолетов Ка-52 в Египет реализуется в соответствии с ранее согласованным графиком".

Ранее египетские СМИ сообщили, что в сентябре Египет получил новую партию ударных вертолетов Ка-52.

Боевой разведывательно-ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор" серийно выпускается для нужд министерства обороны РФ с 2010 года. Вертолет предназначен для уничтожения танков, бронированной и небронированной боевой техники, живой силы, вертолетов и других летательных аппаратов противника на переднем крае и в тактической глубине, в любых погодных условиях и в любое время суток.

Экспортный вариант Ка-52 является модификацией серийного боевого вертолета. В отличие от базовой модели "Аллигатор" для иностранного заказчика изготовлен с использованием антикоррозионных материалов и обладает усиленной конструкцией фюзеляжа. На нем установлены новые стойки шасси и колеса, рассчитанные на увеличенную взлетную массу вертолета.

На Ка-52 в экспортном исполнении установлен новый бортовой комплекс обороны и прицельная станция, которая обеспечивает большую дальность обнаружения и распознавания целей. Также вертолет оснащен обновленным комплексом бортового оборудования, системой объективного контроля, усовершенствованной цифровой системой видеорегистрации, а также новой системой охлаждения, обеспечивающей работу вертолета в условиях жаркого климата.