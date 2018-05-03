Новейшие средства разминирования и поиска взрывоопасных предметов представят на форуме "Армия-2018"



Международный военно-технический форум Армия-2017.

Источник: © РИА Новости / Михаил Воскресенский Международный военно-технический форум Армия-2017.Источник: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

ЦАМТО, 3 мая. На международном военно-техническом форуме "Армия-2018" будут представлены новейшие средства разминирования и поиска взрывоопасных предметов. В рамках форума будут продемонстрированы как уже существующие, так и перспективные средства инженерной разведки.

В том числе, новейшие технические средства, работа которых основана на совмещении физических принципов поиска, обнаружения и идентификации взрывоопасных предметов в различных укрывающих средах. Среди них подповерхностный обнаружитель ППО-2И, который позволяет находить мины и самодельные взрывные устройства как в металлических, так и в диэлектрических корпусах на глубинах до 70 см с определением глубины залегания и селекцией металлов на цветные и черные.

Также будут продемонстрированы глубинный металлодетектор МГ-1И, предназначенный для обнаружения боеприпасов на глубинах до 5 м, перспективный индукционный миноискатель ИМП-3, который позволяет обнаруживать взрывные устройства в водной среде на глубинах до 10 м, переносной магнитометрический бомбоискатель МБИ-П2, предназначенный для обнаружения ферромагнитных объектов типа невзорвавшихся боеприпасов и других взрывоопасных предметов в земле, воде и под водой и конденсаторный взрывной прибор ТПВК-43, предназначенный для взрывания электрическим способом противопехотных осколочных мин и зарядов взрывчатых веществ, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

Справочно:

Международный военно-технический форум "Армия-2018" и Международный форум "Неделя национальной безопасности" пройдут на базе одной из ведущих выставочных площадок России – "Патриот Экспо" – а также на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка с 21 по 26 августа 2018 года.