Фирма Ильюшина и ЦАГИ "продуют" модель перспективного самолета Ил-276
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Модель Ил-276 .
Источник: Wikipedia.org
Первый полет Ил-276 запланирован на 2023 год, а серийные поставки в интересах Минобороны планируется начать с 2026 года
МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина (Дивизион транспортной авиации Объединенной авиастроительной корпорации) и Центральный аэрогидродинамический институт им. Н. Е. Жуковского (ЦАГИ) согласовали программу работ по продувкам модели перспективного транспортного самолета Ил-276. Как сообщили в пресс-службе фирмы Ильюшина, такие испытания помогут определить оптимальный внешний облик машины и ее летные характеристики.
"Конструкторам "Ильюшина" предстоит "выжать" из предложенной схемы крыла всю возможную подъемную силу и максимальное аэродинамическое качество. Наша цель - создать более технологичное крыло с меньшим весом", - процитировали в пресс-службе слова первого заместителя генерального директора "Ильюшина" Павла Черенкова.
В ходе следующего этапа продувок будет определяться оптимальная стреловидность и схема механизации крыла.
Черенков также сообщил, что в настоящее время уже выполнены продувки полной модели самолета с гладким и механизированным крылом на крейсерских режимах полета, а также при имитации взлета и посадки. "В ходе испытаний были получены аэродинамические характеристики самолета, подтвердившие правильность выбранной схемы крыла. Таким образом, она будет рекомендована для дальнейших работ по эскизному проектированию Ил-276", - отметил Черенков.
Средний военно-транспортный самолет Ил-276, известный ранее как российско-индийский проект МТА (Multipurpose Transport Aircraft), разрабатывается на смену строевым Ан-12. Первый полет Ил-276 запланирован на 2023 год, в 2025 году планируется завершить опытно-конструкторские работы, а с 2026 года - начать серийные поставки в интересах Минобороны РФ.
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03.05.2018
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