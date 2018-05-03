Фирма Ильюшина и ЦАГИ "продуют" модель перспективного самолета Ил-276



Модель Ил-276 .

Источник: Wikipedia.org Модель Ил-276 .Источник: Wikipedia.org

Первый полет Ил-276 запланирован на 2023 год, а серийные поставки в интересах Минобороны планируется начать с 2026 года

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина (Дивизион транспортной авиации Объединенной авиастроительной корпорации) и Центральный аэрогидродинамический институт им. Н. Е. Жуковского (ЦАГИ) согласовали программу работ по продувкам модели перспективного транспортного самолета Ил-276. Как сообщили в пресс-службе фирмы Ильюшина, такие испытания помогут определить оптимальный внешний облик машины и ее летные характеристики.

"Конструкторам "Ильюшина" предстоит "выжать" из предложенной схемы крыла всю возможную подъемную силу и максимальное аэродинамическое качество. Наша цель - создать более технологичное крыло с меньшим весом", - процитировали в пресс-службе слова первого заместителя генерального директора "Ильюшина" Павла Черенкова.

В ходе следующего этапа продувок будет определяться оптимальная стреловидность и схема механизации крыла.

Черенков также сообщил, что в настоящее время уже выполнены продувки полной модели самолета с гладким и механизированным крылом на крейсерских режимах полета, а также при имитации взлета и посадки. "В ходе испытаний были получены аэродинамические характеристики самолета, подтвердившие правильность выбранной схемы крыла. Таким образом, она будет рекомендована для дальнейших работ по эскизному проектированию Ил-276", - отметил Черенков.

Средний военно-транспортный самолет Ил-276, известный ранее как российско-индийский проект МТА (Multipurpose Transport Aircraft), разрабатывается на смену строевым Ан-12. Первый полет Ил-276 запланирован на 2023 год, в 2025 году планируется завершить опытно-конструкторские работы, а с 2026 года - начать серийные поставки в интересах Минобороны РФ.