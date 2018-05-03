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Еще один спутник системы ГЛОНАСС вывели из состава орбитальной группировки

04.05.2018 ТАСС 295 0
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Источник: © Евгений Курсков/ТАСС

На данный момент в составе орбитальной группировки ГЛОНАСС находятся 25 спутников

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Космический аппарат "Глонасс-М" номер 743 во вторник был выведен из состава орбитальной группировки. Согласно данным Российской системы дифференциальной коррекции и мониторинга (СДКМ), спутник находится на техобслуживании.

По данным СДКМ, спутник "Глонасс-М" номер 743 был запущен на орбиту в ноябре 2011 года, в состав системы был введен в сентябре 2012 года. Срок активного существования аппарата - 7 лет. В 2018 году его уже минимум пять раз выводили из состава группировки для проведения профилактических работ, только в марте "Глонасс-М" номер 743 был на техобслуживании трижды.

Ранее в СМИ появилась информация об отказе другого спутника "Глонасс-М" - номер 734. Позже генеральный директор компании "Информационные спутниковые системы" (предприятие - изготовитель спутников "Глонасс-М") Николай Тестоедов подтвердил ТАСС отказ спутника номер 734 и его планирующуюся замену в середине июня аппаратом из наземного резерва.

В настоящее время в составе орбитальной группировки ГЛОНАСС находятся 25 спутников, при этом в рабочем состоянии остаются 22 аппарата (один, под номером 701, проходит летные испытания, два - выведены из системы).

Ранее сообщалось, что для глобального покрытия в мире требуется 24 действующих спутника системы ГЛОНАСС, на территории России - 18.

В наземном резерве находятся шесть аппаратов системы ГЛОНАСС. Кроме того, если специалисты восстановят спутник номер 734, то он будет переведен в орбитальный резерв.
03.05.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
Глонасс-М
Компании
ИСС Решетнева
Проекты
ГЛОНАСС

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