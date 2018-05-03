Еще один спутник системы ГЛОНАСС вывели из состава орбитальной группировки
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Источник: © Евгений Курсков/ТАСС
На данный момент в составе орбитальной группировки ГЛОНАСС находятся 25 спутников
МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Космический аппарат "Глонасс-М" номер 743 во вторник был выведен из состава орбитальной группировки. Согласно данным Российской системы дифференциальной коррекции и мониторинга (СДКМ), спутник находится на техобслуживании.
По данным СДКМ, спутник "Глонасс-М" номер 743 был запущен на орбиту в ноябре 2011 года, в состав системы был введен в сентябре 2012 года. Срок активного существования аппарата - 7 лет. В 2018 году его уже минимум пять раз выводили из состава группировки для проведения профилактических работ, только в марте "Глонасс-М" номер 743 был на техобслуживании трижды.
Ранее в СМИ появилась информация об отказе другого спутника "Глонасс-М" - номер 734. Позже генеральный директор компании "Информационные спутниковые системы" (предприятие - изготовитель спутников "Глонасс-М") Николай Тестоедов подтвердил ТАСС отказ спутника номер 734 и его планирующуюся замену в середине июня аппаратом из наземного резерва.
В настоящее время в составе орбитальной группировки ГЛОНАСС находятся 25 спутников, при этом в рабочем состоянии остаются 22 аппарата (один, под номером 701, проходит летные испытания, два - выведены из системы).
Ранее сообщалось, что для глобального покрытия в мире требуется 24 действующих спутника системы ГЛОНАСС, на территории России - 18.
В наземном резерве находятся шесть аппаратов системы ГЛОНАСС. Кроме того, если специалисты восстановят спутник номер 734, то он будет переведен в орбитальный резерв.
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03.05.2018
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