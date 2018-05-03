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Военные моряки отремонтировали памятники воинам ВОВ на Камчатке ко Дню Победы

04.05.2018 ТАСС 218 0
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Стела "Город воинской славы", Петропавловск-Камчатский
Стела "Город воинской славы", Петропавловск-Камчатский, Россия.
Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС

Всего удалось отремонтировать 14 памятников

ВЛАДИВОСТОК, 1 мая. /ТАСС/. Военнослужащие Тихоокеанского флота (ТОФ) провели косметический ремонт и благоустройство памятников воинам Великой Отечественной войны в Петропавловске-Камчатском, сообщил во вторник начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский.

"В преддверии празднования Дня Победы командованием частей войск и сил на Северо-востоке России организована уборка и благоустройство 14 памятников воинам Великой Отечественной войны, расположенных в Петропавловске-Камчатском. Порядка 200 военнослужащих Тихоокеанского флота в краевом центре полуострова привели в образцовый порядок территории воинских захоронений и мемориалов: очистили клумбы от сорняков, покрасили обелиски, отсыпали дорожки, отремонтировали ограждения", - сообщил Воскресенский.

Такие субботники военные моряки ТОФ проводят ежегодно на закрепленных за воинскими частями мемориалах и памятниках погибшим героям. К этой работе привлекаются общественные организации и школьники. 9 мая на отремонтированных и благоустроенных мемориалах пройдут торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы.
03.05.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Проекты
ТОФ

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