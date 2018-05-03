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В Восточном военном округе 4 тыс. военнослужащих готовы помогать тушить лесные пожары

04.05.2018 ТАСС 262 0
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Учения ВВО. Архивное фото
Военные учения ВВО. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков

Уточняется, что в воинских частях ВВО в резерве находятся еще свыше 230 нештатных пожарных команд

ВЛАДИВОСТОК, 3 мая. /ТАСС/. Более 4 тыс. военнослужащих в Восточном военном округе готовы помогать в ликвидации лесных пожаров на Дальнем Востоке, в Забайкалье и Республике Бурятия. Об этом сообщает в четверг пресс-служба округа.

"В Восточном военном округе более 4 тыс. военнослужащих в составе штатных пожарных команд находятся в состоянии повышенной готовности в период пожароопасной обстановки. Всего для ликвидации пожаров, в том числе для оказания помощи при тушении крупных лесных пожаров, задействовано около 200 пожарных команд, из них более 20 гарнизонных, задействовано более 230 единиц специальной пожарной техники, в том числе около 60 единиц бронированной (пожарные танки, бронеавтомобили на базе автомобиля КамАЗ)", - говорится в сообщении.

Кроме того, уточнили в пресс-службе, в соединениях и воинских частях Восточного военного округа в резерве находятся еще свыше 230 нештатных пожарных команд, которые при необходимости также привлекут к тушению и ликвидации последствий пожаров.

Помимо этого, в соединениях и воинских частях округа проводятся работы по опашке территорий, подготовке минерализованных полос, особое внимание уделяется обеспечению пожарной безопасности около складов и арсеналов с ГСМ и вооружением.
03.05.2018
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принадлежат ТАСС
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