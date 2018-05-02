Первая публичная демонстрация противотанковых ракетных комплексов Javelin в Грузии
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30 апреля 2018 года в рамках празднования 27-й годовщины создания вооруженных сил Грузии, на территории военного городка 4-й механизированной бригады грузинской армии в Вазиани состоялась выставка вооружения и военной техники, которую посетили члены руководства Грузии во главе с премьер-министром Георгием Квирикашвили. В числе прочего, на выставке были впервые продемонстрированы полученные Грузией американские противотанковые ракетные комплексы Javelin.
Пусковые устройства CLU полученных Грузией американских противотанковых ракетных комплексов Javelin во время демонстрации на территории военного городка 4-й механизированной бригады грузинской армии в Вазиани, 30.04.2018 (с) министерство обороны Грузии
Напомним, что агентство министерства обороны США по военному сотрудничеству (Defense Security Cooperation Agency - DSCA) 17 ноября 2017 года направило Конгрессу США уведомление о предстоящей продаже Грузии по линии межправительственных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin из наличия армии США. Предполагаемая стоимость поставки составляла 75 млн долл. В поставку должны были войти 72 переносные пусковые установки СLU серии Block 1 (в том числе две для использования в качестве источника запчастей) и 410 противотанковых управляемых ракет Javelin, а также десять тренажеров BST и 70 учебных выстрелов.
Поскольку поставка производится из наличия армии США, то она была осуществлена весьма оперативно, и поставки комплексов Javelin в Грузию были начаты уже в январе 2018 года. Это стало первой поставкой ПТРК Javelin в республику бывшего СССР, не являющуюся членом НАТО, и первой значительной продажей американского вооружения в Грузию со времен Пятидневной войны в августе 2008 года. Поставки Javelin Грузии осуществляются в счет американского финансирования.
Укажем, что 30 апреля 2018 года представитель Государственного департамента США сообщил об осуществлении поставок комплексов Javelin Украине.
Видео демонстрации вооружения и техники в Вазиани:
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02.05.2018
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