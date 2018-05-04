Перл-Харбор, вторая попытка



Военнослужащие сил самообороны Японии.

Источник: Фото: user.vse42.ru Военнослужащие сил самообороны Японии.Источник: Фото: user.vse42.ru

Японские военные готовятся к десантным операциям

]Силы самообороны Японии объявили о создании бригады морской пехоты.

В городе Сасебо (префектура Нагасаки) прошла торжественная церемония, во время которой в состав вооруженных сил официально вошла новая структурная единица, создаваемая с целью защиты от вторжения на территорию страны. В том числе, как особо подчеркивается, для противодействия оккупации островов в Восточно-Китайском море, которым якобы угрожает Китай.

Сухопутные эволюционируют в земноводные

"Учитывая возрастающие сложности в ситуации с безопасностью и обороной территорий, окружающих Японию, защита наших островов стала критической обязанностью", – сказал заместитель министра обороны Томохиро Ямамото.

“Токио целенаправленно готовится к проведению операций по высадке на чужие берега”

Бригада сформирована не на пустом месте – ее основой стал пехотный полк, созданный еще в 2002 году в Сасебо в составе Западной армии сухопутных войск сил самообороны Японии. Эта часть имела амфибийную специализацию и соответствующую подготовку.

Решение развернуть полк в соединение было принято еще в 2013 году и реализовано 27 марта 2018-го, когда формирование завершилось.

Сейчас бригада имеет два амфибийных полка, три батальона (огневой поддержки, обеспечения и в стадии формирования плавающих бронетранспортеров), три отдельные роты (разведывательная, связи, инженерная) и учебный центр. Фактически бригада насчитывает около 1500 человек, но в ближайшее время увеличится до 2100 штыков. Планируется сформировать еще и 3-й амфибийный полк, после чего численность будет доведена до 3000.

В создании, оснащении и подготовке соединения активно участвует корпус морской пехоты США.

Каждый амфибийный полк состоит из пяти рот: штабной, поддержки и трех пехотных, одна из которых должна специализироваться на высадке на БТР AAV7A1, вторая – с воздуха (парашютной и аэромобильной), третья – с моторных лодок. Последняя готовится также в качестве разведывательной.

На вооружении бригады состоят БТР AAV7A1, японские легкие бронеавтомобили LAV, 120-мм и 81-мм минометы, дальнобойные ПТРК Тип 96.

В качестве основного средства высадки сил бригады с воздуха рассматриваются приобретаемые в США конвертопланы Bell Boeing V-22B Osprey. Планируется закупить 17 машин.

Ожидается, что 1500 японских морских пехотинцев будут размещены на острове Кюсю. В дальнейшем их планируется передислоцировать на Окинаву.

Зачем Токио морпехи

Напомним, что морская пехота существовала в Японии в период с 1928 по 1945 год и называлась береговыми войсками особого назначения ВМС. На протяжении всей Второй мировой она была на острие самурайской агрессии на островах в Южных морях.

Собственно говоря, морская пехота по определению ударный, наступательный род войск. Токио лукавит, будто задача соединения состоит в обороне отдаленных территорий Японии в Восточно-Китайском море. Как известно, такие задачи решают подразделения береговой обороны, в то время как бойцов бригады обучают высадке десантов на неприятельское побережье, захвату и удержанию плацдармов.

Другое, не менее выразительное событие – введение в строй второго вертолетоносца в состав морских сил самообороны Японии, состоявшееся более года назад ("Вертолетоносец "Кага" пополнил японский флот"). Примечательно, что второй корабль типа "Идзумо" назван "Кага" в честь японского авианосца времен Второй мировой, который среди прочего участвовал в атаке на Перл-Харбор.

Фото: user.vse42.ru

Первый вертолетоносец "Идзумо" вступил в строй 23 марта 2015 года. Это два самых крупных корабля японского флота. Каждый из них способен нести до 28 вертолетов.

Заместитель министра обороны Такаюки Кобаяси, выступая с речью на церемонии передачи борта военным, заявил об угрозе со стороны Китая. Однако авианесущие корабли никак нельзя считать оборонительным оружием хотя бы потому, что они предназначены для действий на значительном удалении от родных берегов. Что же касается вертолетоносцев, они нужны в первую очередь для обеспечения десантных операций.

Как мы видим, все вышеприведенные факты говорят о том, что интенсивное военное строительство японских вооруженных сил нацелено на решение отнюдь не оборонительных, а сугубо наступательных задач.

Напомним, что Япония имеет территориальные претензии ко всем своим соседям – России, Республике Корея и КНР. Речь идет о "спорных" островах, к захвату которых, видимо, и готовятся японцы, создавая вопреки собственным законам морскую пехоту и вводя в строй вертолетоносцы.

Кроме того, еще в 1978 году правительство Японии официально объявило главным противником нашу страну.

Конечно, попытка в наше время решить силовым путем территориальный спор выглядит невероятной авантюрой. Так и нападение на Перл-Харбор было не меньшей авантюрой.

Как бы то ни было, мы видим, что Токио вполне целенаправленно готовится к проведению операций по высадке на неприятельский берег.

А в свете нынешней предельно наколенной международной обстановки потомки самураев вполне могут лелеять надежду, что если вспыхнет конфликт России с западным блоком, у них может появиться шанс прибрать себе не только "северные территории" (как японские реваншисты называют российские острова Курильской гряды), но и Сахалин.

Борис Джерелиевский