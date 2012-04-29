На ОНПП «Технология» подведены итоги конкурса научных работ молодых ученых и специалистов



Призеры и участники конкурса научных работ молодых ученых и специалистов на ОНПП «Технология».

Источник: https://technologiya.ru/ Призеры и участники конкурса научных работ молодых ученых и специалистов на ОНПП «Технология».Источник: https://technologiya.ru/

В этом году на конкурс были представлены десять работ. Решением ученого совета победа присуждена исследованию инженера лаборатории ОНПП «Технология» Инира Георгиу, который разработал способ улучшения свойств конструкционной керамики, используемой в производстве высокотеплонагруженных элементов скоростных летательных аппаратов.

Молодой ученый исследовал влияние оксида никеля и состава атмосферы азотирования на структуру и свойства керамического материала с целью улучшения его качества. Результаты исследования Инира Георгиу позволили коллективу лаборатории разработать технологию обжига крупногабаритных заготовок и впервые получить изделие из нитрида кремния размером около одного метра с высоким уровнем свойств материала.

Второе место заняла работа ведущего инженера лаборатории Николая Георгиу, посвященная созданию технологии получения высокопористой керамики на основе реакционносвязанного нитрида кремния. Данный материал сочетает в себе теплозащитные и конструкционные свойства, и также может быть использован в производстве высокотеплонагруженных элементов скоростных летательных аппаратов.

Третье место было присуждено коллективу авторов за исследование поведения композиционного материала при высокотемпературном воздействии и отработку на основе полученных результатов технологии его производства.

Все конкурсные работы отличались высокой практической значимостью. Например, было представлено исследование по созданию нового типа высокопрочного облегченного авиационного остекления на основе поликарбоната. Еще одна работа касалась разработки конструкции и технологии изготовления длинномерных облегченных воздуховодов системы кондиционирования, которые могут использоваться в различных видах техники. Однако наибольшее количество конкурсных трудов было посвящено исследованиям керамических материалов: молодые ученые и специалисты представили на суд ученого совета семь работ в этой области.

«Конкурс давно стал испытательной площадкой для нового поколения ученых и специалистов «Технологии». Здесь они постигают основы научного диспута, учатся защищать свою точку зрения и коррелировать её с опытом старшего поколения. Все результаты исследований находят применение в производстве нашей наукоемкой продукции», - отметил генеральный директор ОНПП «Технология» Андрей Силкин.

Популяризации научной деятельности среди молодежи является одним из приоритетов предприятия. Показателем эффективности проводимой работы служит тот факт, что почти половина сотрудников, имеющих научную квалификацию — молодые ученые.

Конкурс научных работ молодых ученых и специалистов проводится на ОНПП «Технология» им. А. Г. Ромашина с 2006 года. За это время новое поколение ученых и специалистов Государственного научного центра представило на суд экспертов, в число которых входят в том числе и специалисты ведущих предприятий и вузов, более 100 научных работ. Обязательным условием участия в конкурсе является прикладной характер проводимых исследований.