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Сверхзвуковой перехватчик И-75

28.04.2018 Валерию Агееву 683 1
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И-75
Истребитель-перехватчик И-75 с ракетами К-8М.
Источник: Валерий Агеев

Сверхзвуковой перехватчик И-75 представлял собой модификацию самолета И-7У под более развитую РЛС перехвата «Ураган-5». По принципу работы новая РЛС «Ураган-5Б» аналогична «Изумруду» и «Алмазу», за исключением того, что имеет один излучатель, одну антенну и один индикатор, работающие в двух режимах — обзорном и прицельном.


Этот новый самолет был предназначен для автоматического перехвата на больших высотах сверхзвуковых бомбардировщиков как днем, так и ночью в любых метеоусловиях и их уничтожения на дальних подступах к обороняемому военному объекту.


Его наибольший тактический радиус действия (с двумя подвесными топливными баками) составлял 720 км, он мог атаковать цели, летящие со скоростью 800—1500 км/ч на высотах 10000—20 000 км. Дальность обнаружения цели — 30 км, дальность захвата цели — 20 км.

И-75 отличался от И-7У носовой частью фюзеляжа, в которой располагались агрегаты и блоки системы «Ураган-5», отсутствием пушек, подвеской ракет на пилонах под крылом и измененным вертикальным оперением. Для увеличения его эффективности киль был поднят и стреловидность по передней кромке уменьшена на 2,5°.


В кабине установлено катапультное кресло, единое для самолетов ОКБ «МИГ» и изготовленное в ОКБ. Справа и слева от подфюзеляжного гребня установлены два контейнера под тормозные парашюты. Носовой конус воздухозаборника неподвижен, проходное сечение на входе воздухозаборника и система воздушных скачков регулируются наружным подвижным кольцом-обечайкой.


Система управления полетом жесткая (тяги трубчатые, дюралевые). В продольном канале установлены два необратимых бустера БУ-44Б и автомат регулирования усилий АРУ-ЗБ; элеронный бустер (БУ-44) и бустер руля поворота (БУ-45) работают также по необратимой схеме.

На И-75, как и на И-7У, установлен ТРД АА-7Ф-1 с бесфорсажной тягой 6115 даН (6240 кгс) и форсажной 9030 даН (9215 кгс).


1 марта 1958 года самолет был перебазирован на испытательную станцию, однако до окончания переделки системы сброса фонаря полетов не было.


28 апреля 1958 года под наблюдением ведущего инженера А. Н. Сошина Г. К. Мосолов выполнил первый полет по кругу, затем до 15 мая были выполнены еще четыре полета.


Летчик-испытатель Мосолов Г.К.
Источник: Валерий Агеев

В перерывах была проведена доработка двигателя, установлена РЛС и отработка системы «Ураган-5Б». Испытания возобновились 25 декабря 1958 года и закончились 11 мая 1959 года. За этот период прошло 18 полетов для испытаний РЛС.
27.04.2018
Права на данный материал
принадлежат Валерию Агееву
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Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
ID: 3396
443
№1
28.04.2018 13:52
Зачем подобные статьи давать в разделе "Новости"? Новостей не хватает?
Это чисто историческая справка. Кое-что о И-75 - вот сегодня 59 лет с дня первого полёта.
Если так, то почему вчера не сообщили про 65 лет (27 апреля 1952 года) со дня первого полёта Ту-16?
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